Замначальника 28-го отдела полиции задержан в Петербурге

В Петербурге задержан заместитель начальника отдела полиции № 28 по Центральному району, сообщили в Следственном комитете вечером 23 декабря. Правоохранителю вменяют получение взятки за бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ). По информации "Фонтанки", задержанным оказался майор Иван Жуков.

По версии следствия, полицейский потребовал от двоих граждан взятку в размере 100 тысяч рублей за то, что не станет привлекать их к уголовной ответственности. Деньги якобы дважды передавались в служебном кабинете полицейского, в последний раз 23 декабря. Как уточняется, это происходило в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых управлением собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Должностное лицо задержано с поличным", — отметили в СК.

В ГУ МВД уточнили, что деньги правоохранителю передавал гражданин, супруге которого грозило уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). По факту произошедшего полиция организовала проверку. В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен и понесет наказание по закону, добавили в пресс-службе.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет