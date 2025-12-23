Ленинградская область и Ульяновск поспорили, кто живет в XIX веке

Власти Ленинградской области не согласны с тем, что в поселке Ульяновка живут, как в XIX веке, соответствующее заявление появилось в telegram-канале регионального правительства 23 декабря. Это стало ответом на предположения администрации Ульяновска, что озвученная в ходе прямой линии президента Владимира Путина жалоба относилась не к ним.

Обращение в ходе прямой линии 19 декабря озвучил сам президент, прочитав его с большого экрана в зале для мероприятия. "Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке. Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?" — огласил послание Путин и попросил пресс-секретаря Дмитрия Пескова сделать пометку, чтобы позже разобраться в смысле написанного.

Позже, уже во вторник, в СМИ появились сообщения о возможной ошибке, допущенной в ходе прямой линии. Как написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ульяновска, поступившая жалоба якобы могла относиться к поселку Ульяновка на территории Ленобласти. Случившееся несоответствие объяснили опечаткой.

"Авторы обращения теперь очень переживают, что их вопрос не смогут решить из-за произошедшей ошибки", — заявил собеседник информагентства.

С подобной трактовкой не согласилась глава комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен. "Сообщение на прямой линии зачитал президент. Действительно ли коллеги хотят опровергнуть его слова?" — передает ее аргументацию 47news.

Более развернутый ответ Путронен опубликован в telegram-канале правительства Ленобласти. Глава комитета отметила, что "прямая линия президента России готовится исключительно ответственно и профессионально", и выразила мнение, что об этом знают по всей стране.

"Из поселка Ульяновка в администрацию региона не поступало жалоб на энерго- и газоснабжение. Инженерная инфраструктура поселения работает стабильно. И такой же стабильности мы желаем Ульяновску", — резюмировала чиновница.

Ульяновка располагается в Тосненском районе Ленобласти. До 1922 года поселок назывался Саблино. Это название до сих пор сохранила железнодорожная станция, расположенная на его территории. По данным Петростата, на начало 2025 года там проживали 11,2 тысячи человек.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру