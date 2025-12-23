Смольный продлил семьям участников СВО право на бесплатный проезд

Семьи участников СВО в Петербурге смогут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте в течение всего 2026 года, сообщили в комитете по транспорту 23 декабря. Правом на получение льготы обладают супруги и дети участников специальной военной операции, а также вдовы и вдовцы погибших участников СВО.

"Право на бесплатный проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга для семей участников СВО продлено до 31 декабря 2026 года", — сообщили в комтрансе.

Впервые оформить социальные проездные билеты можно в офисах ГКУ "Организатор перевозок". Продлить их можно в кассах метрополитена начиная с 24 декабря.

Ранее право бесплатного проезда для семей участников СВО было установлено в Петербурге до конца 2025 года. Жены военнослужащих получили подобную возможность летом 2024 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру