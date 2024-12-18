Членам семей участников СВО продлили возможность бесплатного проезда в Петербурге

В соответствии с постановлением правительства Петербурга в городе продлевают срок предоставления бесплатного проезда в общественном транспорте членам семей участников специальной военной операции до 31 декабря 2025 года, об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Бесплатные проездные билеты, которые ранее были оформлены представителями этой категории горожан, будут автоматически продлены, уточняют в Смольном. Активацию нужно будет выполнить в кассах ГУП "Петербургский метрополитен" или офисах СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Пресс-служба администрации Петербурга напомнила, что получить бесплатный проездной могут супруги или вдовы лиц, которые участвовали или участвуют в проведении СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины. Для получения такого проездного необходимо необходимо обратиться в СПб ГКУ "Организатор перевозок" лично с заявлением.

Напомним, что Законодательное собрание Петербурга рассматривает возможность продления меры поддержки в виде предоставления путевок детям участников специальной военной операции на год.

Фото: ЗАКС.Ру