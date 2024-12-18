В Петербурге продлят меру по предоставлению путевок детям участников СВО

На рассмотрение Заксобрания поступил проект о продлении на год действия меры поддержки в виде предоставления путевок детям участников специальной военной операции, следует из информации на сайте городского парламента. Инициатива исходит от комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению.

Проект вносит коррективы в действующий Социальный кодекс Петербурга. В последнем говорится, что дети участников СВО наравне с другими представителями льготных категорий имеют право на меру социальной поддержки в виде полной или частичной оплаты отдыха и оздоровления. Речь идет о детях и подростках в возрасте от 6,5 до 18 лет. При этом установленная мера действует до 31 декабря 2024 года.

Согласно предложенной инициативе, срок действия подобной меры социальной поддержки планируется продлить ровно на год, до 31 декабря 2025 года.

На прошлой неделе стало известно о намерении Смольного закрепить в Социальном кодексе предоставление беременным студенткам единовременных выплат в размере 100 тысяч рублей. Спустя несколько дней о подписании постановления об аналогичных выплатах на территории Ленобласти сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру