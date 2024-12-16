В Ленобласти беременным студенткам будут выплачивать по 100 тысяч рублей

Начиная с 1 января 2025 года беременные учащиеся в Ленинградской области будут получать единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, сообщил 16 декабря глава региона Александр Дрозденко. Кроме того, молодым семьям с детьми будут компенсировать часть платы за аренду жилья.

"Подписал постановления о дополнительной поддержке студенток, которые планируют материнство, и помощи с арендой жилья семьям с детьми. Обе выплаты Ленобласть начнет предоставлять с 2025 года без учета критерия нуждаемости", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Согласно первому постановлению, выплата будет полагаться беременной женщине при условии, что она получает знания на очной форме обучения и проживает на территории области. Кроме того, она должна встать на учет по беременности с 1 января 2025 по 31 декабря 2027 года на сроке не менее 12 недель. Сами выплаты будут назначаться независимо от иных выплат, положенных будущей матери.

Второе постановление предусматривает ежемесячную денежную компенсацию молодым семьям с детьми, если те вынуждены снимать жилье. Возраст каждого из родителей не должен превышать 35 лет включительно. При рождении одного ребенка после 1 января 2025 года семье будет положена компенсация аренды в размере 50 % от ее суммы, но не более 14 тысяч рублей. Семьи с двумя и более детьми, из которых второй или последующие будут рождены с начала следующего года, получат право на компенсацию 75 % от платы, но не более 21 тысячи рублей.

Деньги будут выплачивать до достижения единственным ребенком (или младшим из рожденных) возраста трех лет.

На прошлой неделе стало известно о планах Смольного выплачивать беременным студенткам по 100 тысяч рублей единовременно. Подобную меру собираются закрепить в Социальном кодексе Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру