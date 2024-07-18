В Петербурге жены участников СВО получили право бесплатного проезда

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление, позволяющее женам участников военной спецоперации бесплатно ездить на общественном транспорте. Как сообщает 18 июля пресс-служба Смольного, документ вступил в силу накануне. Оформить бесплатный проездной женщины могут, обратившись в учреждение "Организатор перевозок".

"Сегодня их мужья там, где труднее всего. От них зависит судьба нашей страны. Бойцы и командиры должны быть уверены, что мы заботимся о их семьях", - прокомментировал принятые меры губернатор.

Право бесплатного проезда на трамваях, троллейбусах, автобусах и метро также получили вдовы и вдовцы участников СВО. Оно будет действительно до вступления в новый брак.

Наконец, дети участников СВО отныне могут бесплатно пользоваться пригородными электричками круглый год. Ранее проезд для них был платным в июле и августе.

Фото: ЗАКС.Ру