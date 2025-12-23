Трамвай до Шушар запустят в среду

Запуск трамвайной линии "Славянка" из Купчино до Шушар состоится в среду, 24 декабря, сообщили ЗАКС.Ру в комитете по инвестициям. Речь идет о первой очереди, непосредственно до Славянки трамваи пойдут позже.

Трамваи будут двигаться от станции метро "Купчино" электродепо в Шушарах. Маршруту присвоили № 2.

О возможности запуска трамвайной линии ранее уже говорил губернатор Александр Беглов. В ходе прямой линии 9 декабря он сообщил, что Госстройнадзор дал разрешение на ввод первого этапа.

"Мы его [участок] запустим. Сделаем новогодний подарок жителям южных районов. До конца следующего года — откроем всю линию", — говорил Беглов.

Позже градоначальник заявил, что запуск движения возможен в течение последней недели года. Условием для этого он поставил соблюдение норм безопасности для пассажиров.

Второй участок трамвайной линии должен будет дойти от Шушар до Славянки. Запустить его рассчитывают в 2026 году.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного