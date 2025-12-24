Главой "Организатора перевозок" назначили Войнова

Виталий Войнов с 24 декабря назначен директором ГКУ "Организатор перевозок", сообщила "Фонтанка". Учреждение занимается вопросами, связанными с обеспечением работы общественного транспорта в Петербурге.

С начала декабря Войнов занимал должность исполняющего обязанности директора, а перед этим он был первым заместителем главы "Организатора перевозок". Статус и. о. директора он получил после того, как предыдущий глава ГКУ Денис Усанов перешел в комитет по транспорту на должность заместителя председателя.

После получения диплома Войнов работал начальником юридического отдела в коммерческой фирме, после чего в период с 2009 по 2020 год трудился в органах Следственного комитета и прокуратуры. В "Организаторе перевозок" он работает с апреля 2021 года.

