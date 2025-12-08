Ваньчков назначен первым зампредом петербургского комтранса

Кадровые перестановки произошли 8 декабря в комитете по транспорту Петербурга. Заместитель председателя Дмитрий Ваньчков пошел на повышение, заняв пост первого зампреда комитета. Должность заместителя главы комитета занял Денис Усанов, ранее работавший директором в ГКУ "Организатор перевозок". Теперь его предыдущий пост временно занял Виталий Войнов. Как рассказали ЗАКС.Ру в комитете, Ваньчков и Усанов приступили к своим новым обязанностям 8 декабря.

Ваньчков с 2021 года работал заместителем председателя комтранса. Транспортными вопросами чиновник занимается с 2020 года. Он перешел в Центр управления парковками Петербурга из Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы, где работал с 2017 по 2020 год.

Занимавший ранее должность первого зампреда ведомства Алексей Львов покинул свой пост в начале ноября. В пресс-службе комтранса объяснили увольнение истечением срока контракта чиновника. Он работал в ведомстве с 2014 года.

Усанов с мая 2024 года занимал должность директора "Организатор перевозок". С 2018 по 2024 год он возглавлял отдел организации пассажирских перевозок комтранса. Чиновник преподает в Политехническом университете имени Петра Великого.

Ранее должность зампреда комитета получила Александра Бахмутская. Она сменила Михаила Казакова и теперь курирует работу отдела организации дорожного движения, а также отдела организации и использования парковочного пространства и предоставления мер поддержки населению на транспорте. Ранее она занимала должность директора Агентства внешнего транспорта.

Кирилл Дудров / Фото: Комитет по транспорту