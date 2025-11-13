В петербургском "Мостотресте" сменился врио директора

Новым временно исполняющим обязанности директора петербургского "Мостотреста" стал Дмитрий Тирон. В пресс-службе организации рассказали ЗАКС.Ру, что новый руководитель занял должность 11 ноября.

В прошлом Тирон некоторое время работал в Смольном. В частности, в комитете по строительству. Там он трудился с 2007 по 2008 год и с 2010 по 2012 год. До работы в "Мостотресте" Тирон также занимал руководящие должности в коммерческих структурах. Осенью 2012 года он был назначен на пост заместителя директора ОАО "МРСК Северо-Запада".

Ранее пост временно исполняющего обязанности ГБУ "Мостотрест" занимал Дмитрий Приходько — сейчас он является заместителем директора по координации материально-технического снабжения. С осени 2023 года по весну 2025 года "Мостотрест" возглавлял Всеслав Воронин.

Государственное бюджетное учреждение "Мостотрест", подведомственное смольнинскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры, занимается обслуживанием, содержанием и ремонтом городских мостов. Организация, в том числе, отвечает за разводку мостов.

Константин Леньков / Фото: Смольный