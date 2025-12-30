Сотрудницу КИО повысили до заместителя председателя комитета

Новым заместителем председателя комитета имущественных отношений Петербурга стала Екатерина Рылеева, сообщили в пресс-службе ведомства 30 декабря. Рылеева работает в комитете с 2013 года. В прошлом она занимала должности начальника отдела правовой экспертизы и начальника нормативно-методического управления.

"Екатерина Константиновна доказала свою компетентность и способность решать самые сложные задачи. Поздравляем с этим заслуженным назначением и желаем ей дальнейших побед и профессионального роста", – сообщили в комитете.

С ноября 2024 года комитет имущественных отношений возглавляет Владимир Уваров. Сейчас у него есть семь заместителей, включая Рылееву.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что временно исполняющим обязанности председателя комитета по транспорту стал Дмитрий Ваньчков.

Константин Леньков / Фото: КИО