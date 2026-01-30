Разумишкина займется молодежью

Фото: Елена Разумишкина

Новым руководителем комитета по молодежной политике стала бывшая руководитель администрации Центрального района Елена Разумишкина, которая последние полтора года провела в декретном отпуске. Губернатор Беглов поручил ей заняться вопросами молодежи с февраля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов закрыл кадровый пробел в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Предыдущий руководитель Богдан Заставный в марте 2025 года перешел на руководящую должность в администрацию Приморского района, а его обязанности перешли Роману Волковскому с приставкой врио. Теперь главой комитета назначена Елена Разумишкина, которая с 2019 года работала в администрации Центрального района.

Последнее время Разумишкина не появлялась в публичном поле и находилась в декретном отпуске, а рабочие обязанности в районной администрации легли на ее заместителей: сперва на Максима Романцова, а затем на Александра Векслера, который в последствии и стал главой района.

Разумишкина (до недавнего времени Федорова – фамилию она сменила летом 2025 года), судя по официальной биографии, с молодежными движениями знакома. В студенческие годы она руководила студсоветом в своем вузе, а также вела деятельность в студенческом совете при губернаторе Петербурга.

Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Малков, возглавляющий в парламенте постоянную комиссию по молодежной политике и делам общественных объединений, в беседе с ЗАКС.Ру заявил, что Разумишкина для своей новой роли подходит. По крайней мере, опыт работы с молодежью и различными НКО у нее должен быть.

– Сама по себе должность главы района подразумевает под собой хорошие организаторские способности, доверие руководителя города. Он должен во всех направлениях разбираться, в том числе и в молодежной политике. Лично я не могу сказать, что у нас был тесный контакт по этому направлению деятельности, но я знаю, что она взаимодействовала, в том числе, с крупными общественными организациями молодежными. "Молодой гвардией", например. Как и все другие главы районов. В любом случае, у нее был [в администрации] отдел по молодежной политике, который она курировала. И сама она, я знаю, активно поддерживала деятельность некоммерческих организаций в Центральном районе, – рассказал Малков.

Некий акцент на молодежной повестке у Федоровой действительно был. По крайней мере, в соцсетях. Например, она рассказывала, как молодежь Центрального района поздравила губернатора Беглова с днем рождения, когда градоначальник пришел на открытие "Книжного салона" в 2022 году. На День России "молодежь Центрального района" разворачивала огромный триколор. Район поддерживал и другие флешмобы от юных петербуржцев.

– Молодежь – это неиссякаемая энергия, смелые идеи, яркие события и эмоции, незабываемые впечатления, творчество, спорт, любовь, мечты, перспективы. Ребята – вы наша сила и гордость. За вами будущее нашего города и нашей страны, – говорила Федорова в День молодежи.

В беседе с ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Александр Ржаненков (представляет в парламенте Центральный район), комментируя назначение Разумишкиной, отметил, что новый председатель комитета понимает все организационные вопросы и принципы работы органов исполнительной власти.

– Она человек молодой [в марте ей исполнится 41 год], раньше общалась с молодежью, а на городском уровне нужен человек опытный, который прошел определенную организационную школу, в том числе районного уровня. Я не сомневаюсь, что она справится с ситуацией, овладеет проблемами, особенностями молодежных движений, общественных организаций. Я сегодня лично ее поздравил с этим назначением, пожелал удачи и успехов и продолжения совместной работы. Вне всяких сомнений, человек не со стороны, – рассказал Разумишкин.

Тем не менее, выбор Разумишкиной на роль главы комитета по молодежной политике показался Ржаненкову "в определенной степени неожиданным". Похожую характеристику назначению дал бывший заместитель председателя комитета по молодежной политике Иван Есипов, который проработал в ведомстве четыре года.

– Интересное решение, немного необычное, своеобразное. Но Елена Владимировна обладает достаточно весовым опытом в системе. Для нее это будет, я думаю, более чем понятная сфера. Она девушка молодая, яркая, поэтому пожелаем ей только удачи на новом поприще. Комитет с уходом Богдана Георгиевича [Заставного] ждал назначения нового руководителя. Утверждение нового руководителя дает возможность простраивать понятный вектор, систему взаимодействия, – считает Есипов.

В зону ответственности комитета входит выстраивание экосистемы молодежных сообществ, поддержка молодежных инициатив и проектов вроде КВН, Юнармии и прочих, а также организация досуга для молодежи. Все это Разумишкиной предстоит совмещать с воспитанием сына.

