Зампред комитета по соцполитике Любимов покинул пост

Заместитель председателя комитета по социальной политике Александр Любимов покинул свой пост, который занимал более 16 лет, обратив внимание "Вечерний Питер". Последний раз Любимов упоминался в социальных сетях комитета по соцполитике 24 февраля. Тогда он получил знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Сейчас имя и портрет чиновника исчезли с сайта Смольного.

Любимов родился в Ленобласти в 1961 году. В 2003 году на выборах губернатора Петербурга он курировал от администрации районный штаб Валентины Матвиенко. После он занял должность замглавы Адмиралтейского района, а с 2008 года — пост районного главы. На этом посту он продержался чуть больше года и покинул его в 2009 году, перейдя на должность зампреда комитета по соцполитике.

Ранее стало известно, что пост первого заместителя комитета по финансам покинула Татьяна Пигольц. Она проработала в финансовом блоке Петербурга порядка 40 лет. В Колпинском районе также произошли кадровые изменения. Пост замглавы районной администрации покинул Юрий Смирнов.

Екатерина Гусева / Фото: Комитет по социальной политике