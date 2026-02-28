Замглавы администрации Колпинского района Смирнов покинул пост

Администрацию Колпинского района Петербурга покинул заместитель главы Юрий Смирнов. Имя чиновника исчезло из списка руководителей на сайте районной администрации.

Смирнов строил карьеру в Колпинском районе. С 2016 года он занимал должность замглавы МО "Поселок Саперный". С января 2020 года по март 2025 года он работал главой МО "Поселок Металлострой". Последний год Смирнов находился на посту заместителя главы администрации Колпинского района. Согласно информации из социальных сетей районной администрации, он курировал жилищный отдел, отделы районного хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства.

Ранее в администрации Колпинского района произошел ряд кадровых изменений. В октябре 2025 года пост замглавы администрации покинул Владимир Девяткин. До этого бывшую главу району Юлию Логвиненко уволили после возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки. После нее губернатор Петербурга Александр Беглов назначил руководителем района Николая Гордея.

Екатерина Гусева / Фото: Администрация Колпинского района