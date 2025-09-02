Беглов назначил глав Адмиралтейского и Колпинского районов

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Дмитрия Вакушина и Николай Гордея на должности глав Адмиралтейского и Колпинского районов, сообщила пресс-служба Смольного 2 сентября. Соответствующее заявление губернатор сделал перед началом рабочего совещания с правительством города.

Вакушин и Гордей начнут исполнять свои обязанности на новых должностях с 3 сентября. Ранее Вакушин занимал должность заместителя главы Адмиралтейского района, где курировал вопросы экономического развития, закупок и строительства. С ноября 2024 года он временно исполнял обязанности главы администрации после увольнения его предшественника Сергея Оверчука. Позднее в отношении Оверчука возбудили дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), в августе суд приступил к его рассмотрению.

Николай Гордей также раньше занимал пост первого заместителя главы Колпинского района. При этом всего в администрации он работает более 10 лет. В конце июня Гордей был назначен врио главы Колпинского района после задержания предыдущего руководителя Юлии Логвиненко. Она стала фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По этому делу также проходят бывший глава МА МО "Колпино" Дмитрий Кохно и депутат петербургского Заксобрания Олег Милюта.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру