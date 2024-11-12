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Беглов уволил главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука

фото ЗакС политика Беглов уволил главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял отставку главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука, сообщили в пресс-службе Смольного 12 ноября. Чиновник подал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Оверчук возглавлял районную администрацию на протяжении четырех лет, с октября 2020 года.

Оверчук до прихода в Адмиралтейский район был первым заместителем главы Невского района. 

С начала ноября в Петербурге проходят кадровые перестановки в руководстве города. Накануне Беглов снял с поста председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, назначив его своим советником, а также представил новый состав правительства, который практически не отличается от прошлого. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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