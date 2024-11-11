ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:44

Беглов не стал менять состав правительства города

фото ЗакС политика Беглов не стал менять состав правительства города

Губернатор Петербурга Александр Беглов спустя два месяца после избрания на новый срок утвердил состав правительства города. Кардинальных изменений не произошло. Сейчас правительство представляют 15 человек, включая самого Беглова. Среди "новичков" - новый вице-губернатор Игорь Потапенко, который до прихода в Смольный возглавлял региональное управление УФСИН. В правительстве он будет курировать силовой блок. Губернатор представил коллег на совещании с членами правительства 11 ноября. 

К своим привычным обязанностям чиновники приступят 12 ноября. Больше всего обязанностей у Евгения Разумишикна, Бориса Пиотровского и Николая Линченко. В их зону ответственности входит более пяти ведомств. Разумишкин отвечает за ЖКХ, Пиотровский - за культуру, а Линченко курирует строительный блок, в том числе развитие транспортной инфраструктуры.

В последние дни в Смольном прошел ряд кадровых перестановок. Кроме прихода упомянутого ранее Потапенко, ушел с госслужбы "цифровой" вице-губернатор Станислав Казарин. Также сегодня, 11 ноября, стало известно, что председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца сняли с должности и назначили советником губернатора. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Линченко Николай Викторович
Пиотровский Борис Михайлович 
Потапенко Игорь Васильевич
Разумишкин Евгений Николаевич




Новости11 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама