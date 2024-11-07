Из УФСИН в Смольный, из Смольного в Эрмитаж

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг, 7 ноября утвердил несколько кадровых решений, в том числе обновил состав правительства города. Так, силовой блок в администрации теперь будет курировать глава регионального УФСИН Игорь Потапенко. Об этой и других кадровых перестановках в Смольном — в материале ЗАКС.Ру.

Чиновник при погонах

В Смольном 57-летний Игорь Потапенко в должности вице-губернатора Петербурга с 8 ноября будет отвечать за работу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге. Раньше вопросами законности в Петербурге занимался Валерий Пикалев, который в апреле 2024 года пошел на повышение и возглавил Федеральную таможенную службу. У него тоже за плечами был опыт работы в силовых структурах. До сегодняшнего дня это направление курировал вице-губернатор Валерий Москаленко, который теперь вдобавок к своей должности возглавляет администрацию губернатора. Этим тоже в прошлом занимался Пикалев.

Потапенко родился в 1967 году в Сумской области Украинской ССР. В юношестве поступил в Суворовское училище, которое окончил с отличием. В 1988 году служил в войсках правительственной связи после окончания высшего военного командного училища связи КГБ СССР по специальности "Многоканальная электропроводная связь". Позже он получил юридическое образование в Академии управления МВД.

В уголовно-исполнительной системе Потапенко начал службу в 1992 году. Старт его карьеры в этой отрасли был в подразделении УВД Воронежской области, где занимал различные должности, среди которых, например, замкомандира отряда специального назначения. Также он руководил колонией строгого режима в Воронежской области. В январе 2009 года возглавил региональное УФСИН.

На работу в Петербурге он перешел в апреле 2010 года, после указа президента Дмитрия Медведева о назначении Потапенко на должность начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Ведомство он покинул в специальном звании генерала-лейтенанта внутренней службы.

Депутат Заксобрания Петербурга Александр Шишлов в беседе с ЗАКС.Ру рассказал, что имел положительный опыт общения с начальником регионального УФСИН Потапенко в период, пока занимал пост омбудсмена в Петербурге.

- Когда я был уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге, мы постоянно взаимодействовали с Игорем Васильевичем, и это был позитивный опыт. Он всегда внимательно и ответственно относился ко всем обращениям, связанным с соблюдением законности и обеспечением прав граждан в системе ФСИН. Надеюсь, что и на новом посту он будет так же строго следовать закону и защищать права граждан, - сказал Шишлов.

Покидая Смольный

В этот же день стало известно об уходе со службы вице-губернатора Станислава Казарина. В Смольном он провел почти пять лет — в конце 2019 года он возглавил комитет по информатизации и связи. В январе 2021 года Беглов назначил его на пост вице-губернатора. В зону ответственности чиновника до увольнения входили его профильный комитет, а также управление по развитию садоводства и огородничества. Для читателей ЗАКС.Ру он мог запомниться как герой интервью, в котором большинство ответов на вопросы были скопированы из ранее выпущенных пресс-релизов и статей.

Еще одна потеря Смольного в четверг — руководитель комитета имущественных отношений Сергей Макаров, который большую часть своей карьеры провел в комитете по охране памятников истории и культуры. Теперь он будет заместителем отца своего коллеги, вице-губернатора Бориса Пиотровского, генерального директора государственного Эрмитажа. Макаров провел на госслужбе в администрации Петербурга почти 25 лет. Чуть меньше половины из них — на посту председателя КГИОП. За это время у него сложились не самые благоприятные отношения с представителями градозащитного сообщества. По данным издания "Фонтанка", в музее Макаров будет отвечать за строительство.

С врио и без

Наконец, Беглов своим постановлением назначил зампреда комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгения Варова временно исполняющим обязанности председателя ведомства. Приставка врио вступит в силу с 11 ноября. Прошлый председатель КРТИ Александр Федотов покинул комитет по собственному желанию в апреле 2024 года. С тех пор в ведомстве новых глав не назначали, только врио. Долгожданное событие произошло в комитете по государственному заказу Петербурга. Спустя два года от приставки врио избавился руководитель комитета Денис Толстых. Он станет полноправным председателем комитета также с 11 ноября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру