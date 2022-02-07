Ctrl+C и Ctrl+V от "цифрового" вице-губернатора

Станислав Казарин, фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Самый прогрессивный вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин согласился дать интервью ЗАКС.Ру, но только письменно, через свою пресс-службу. Ответ на первый же вопрос оказался самокопипастом. Целые абзацы для него взяли из прошлогодней статьи и пресс-релиза Смольного. Публикуем ответы на остальные вопросы.

Смольный намерен существенно увеличить количество камер видеонаблюдения на улицах Петербурга. В частности, домофоны с камерами должны появиться во всех многоквартирных домах. Параллельно в рамках транспортной реформы для города готовят "умные остановки" с электронным табло, Wi-Fi и зарядками для телефонов. Под влиянием пандемии меняется сфера государственных услуг. Искусственный интеллект в облике голосового помощника "Виктории" уже оформляет и регистрирует вызовы врача.

За эти и другие вопросы современных технологий в Петербурге отвечает вице-губернатор Станислав Казарин. Это первый в истории региона заместитель главы города, основной сферой ответственности которого стали информатизация и связь.

ЗАКС.Ру решил взять у прогрессивного чиновника интервью, но возникли проблемы. В пресс-службе Казарина сообщили, что в течение месяца у него не будет свободного времени для встречи и предложили прислать вопросы письменно. Представители вице-губернатора обещали записать его ответы и прислать расшифровку в редакцию.

Письмо с расшифровкой пришло через три недели. Сайт text.ru показал, что ответ на первый же вопрос, посвященный темпам цифровизации органов власти на фоне пандемии, был уникален только на 16,59%. Целые абзацы для него взяли из статьи Казарина, опубликованной в марте 2021 года на сайте "Экспертного центра электронного государства", и недавнего пресс-релиза комитета по информатизации и связи. После того как ЗАКС.Ру обратил внимание на неоригинальность отправленного текста, в пресс-службе извинились и сделали рерайт первого ответа, повысив его уникальность.

Хотя представители Казарина заверили, что на большую часть вопросов "отвечал все же Станислав Валериевич", у редакции полной уверенности в этом уже нет. Публикуем цитаты из несостоявшегося интервью, которые отправили нам от лица вице-губернатора его подчиненные.

О новых камерах видеонаблюдения на улицах Петербурга

"В 2022 году планируется выделить порядка 400 млн рублей на установку новых камер видеонаблюдения в рамках проекта "Безопасный город". Это необходимо, прежде всего, для нашей безопасности. За счет увеличения видеокамер планируется достичь максимальной оперативности при реагировании и проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов. Дополнительно камеры видеонаблюдения являются инструментом для контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. В этом году будем основной упор делать на мониторинг состояния улиц, дворов, детских площадок, уборки мусора и т.д. Сейчас в Петербурге чуть больше 65 тысяч камер, но необходимо, по нашим подсчётам, около 180 тысяч. Планируем достичь этого количества к 2025 году".

О китайском опыте видеонаблюдения за гражданами

"Отличительной особенностью китайского подхода к построению систем безопасности является широкое применение технологий видеоаналитики и инструментов работы с большими данными, реализуемых в рамках общенационального проекта. В проекте используется специальное программное обеспечение, созданное на основе машинного обучения, которое не только идентифицирует человека на видео, его пол и возраст, но и распознает марки и модели автомобилей, бренды одежды и другие важные характеристики объектов, попавших в кадр. Это, конечно, избыточная функциональность. Для правоохранительного сегмента это может быть полезным, для решения именно городских задач нам это не нужно".

О возможности введения Face pay в Петербурге

"Вопрос в удобстве пользователей. Вы готовы отказаться от технологий бесконтактных платежей? Я – нет! Как только технология докажет свою зрелость и безопасность, начнется её масштабное применение вне зависимости от нашего желания, например, в магазинах самообслуживания, дальше это перейдет на транспорт и т.д."

О жалобах горожан на установку видеодомофонов без их согласия

"Гораздо больше жалоб от жителей мы получаем на то, что умные домофоны у них не ставят и их дома не вошли в адресную программу. Мы в курсе каждой ситуации, вся информация сразу же поступает к подрядчику на отработку, и мы держим вопрос на контроле до тех пор, пока проблема не будет решена. Мы планируем, что система видеонаблюдения будет на каждой входной двери многоквартирных домов".

О введении электронного голосования

"Электронное голосование развивается как федеральный проект и отдельных систем для политических голосований мы не планируем создавать. Есть эксперименты по созданию систем голосований в рамках общественных обсуждений, согласований проектов благоустройства. Например, Василеостровский район в этом году планирует испытать регламент такого электронного голосования по проектам благоустройства. Возможно, что для его тиражирования придется менять городское законодательство".

О готовности города к введению "паспортов болельщика"

"Технология FanID готова к использованию начиная с Чемпионата мира по футболу 2018 года. Сейчас встал вопрос уже не технологический. Футбол всегда был для фанатов пространством реализации своих эмоций. Конечно, силовые структуры заинтересованы как можно жестче пресекать любое нарушение правопорядка и находить организаторов и виновников максимально быстро. FanID позволит им не только сделать это, но и надолго отлучить от стадионов агрессивных людей".

О повсеместном появлении умных остановок

"Умные остановки – это очень дорогостоящие объекты. Кроме того, они визуально не очень вписываются в историческую часть города. Так ли они необходимы сейчас? Мы готовим соответствующие совместные программы с транспортным блоком правительства Санкт-Петербурга, но торопиться не будем".

Об "опасности" вышек операторов сотовой связи

"Безопасность передающих радиотехнических объектов гарантирована действующим законодательством Российской Федерации и контролируется органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Излучение установленных базовых станций не влияет негативно на человека. Уровень электромагнитного излучения базовых станций в зоне жизнедеятельности человека не превышает 10 мкВт/см2. Многие бытовые электроприборы и иные устройства имеют гораздо большую мощность излучения: СВЧ-печи, Wi-Fi роутер и пр.

Границы санитарно-защитной зоны, где уровень электромагнитного поля превышает предельно допустимые уровне для населения, всегда проходят выше 2 м от поверхности земли и их внешняя граница не достигает помещений, что подтверждается расчетными значениями и проведением натурных измерений. Размещение антенн базовых станций и их параметры выбираются таким образом, чтобы граница СЗЗ, где уровень электромагнитного воздействия превышает предельные нормы для населения, не попадала в места возможного нахождения человека".

О курировании управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга

"По статистике обращений граждан к юристам управления и в методический центр "Дом садовода", мы делаем вывод, что на данный момент наиболее актуальными являются вопросы, касающиеся организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, вопросы относительно взаимодействия с региональным оператором. Для того, чтобы поддерживать контакт с гражданами, мониторить и оперативно решать проблемные вопросы, при управлении был создан общественный совет, благодаря которому коммуникация между председателями садоводческих объединений и органами исполнительной власти становится наиболее эффективной.

Кроме того, управление занимается финансовой помощью садоводствам по ремонту внутренней инфраструктуры: медицинские пункты, дороги, линии электропередач, водоснабжение. Деятельность управления затрагивает интересы почти 2-х миллионов горожан, которые имеют дачные участки или арендуют их для отдыха".

Сергей Еремеев