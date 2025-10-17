Штаб дал дорогу поправкам по КРТ

Фото: сайт Законодательного собрания

После двухлетнего перерыва в стенах Мариинского дворца вновь прошло заседание Общественного штаба по комплексному развитию территорий. Противники КРТ попытались донести свою позицию, требуя изменений закона вплоть до его отмены. Этого, однако, не случилось. Как прошло заседание и о чем говорили его участники, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Первое заседание за два года

Заседания Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий не проходили в течение двух лет, с осени 2023 года. За это время Законодательное собрание успело со второй попытки внести поправки в федеральное законодательство о КРТ. После рассмотрения Госдумой изменения подписал президент Владимир Путин в конце июня, а спустя три месяца спикер ЗакСа Александр Бельский объявил о намерении вновь собрать участников штаба для обсуждения предложений по региональному закону о КРТ. Последний был принят еще в 2022 году и послужил невольной причиной создания штаба после поднявшейся волны недовольства. В итоге на закон, касавшийся реновации хрущевок 1957-1970-х годов постройки, наложили тогда мораторий (сейчас он действует до начала 2026 года) и организовали особый орган при городском парламенте. Он проработал год, после чего его перестали созывать.

По состоянию на середину октября членами Общественного штаба числятся 94 человека. Из них в Мариинский дворец вечером в четверг прибыли немногим менее 70 человек, так что для принятия решения требовалось 34 голоса. Эту планку смогли преодолеть только две инициативы.

Первые отказы и первое противодействие

Как и прежде, местом для заседания штаба избрали Белый зал Мариинского дворца. Обстановка в зале была несколько нервная, однако, за исключением нескольких отступлений от регламента, течение заседания шло в заранее запланированном русле. Руководил заседанием сам Бельский, помогал ему глава рабочей группы штаба Денис Четырбок. Среди пришедших на встречу оказались депутаты Госдумы Сергей Пахомов, Михаил Романов и Николай Цед, вице-губернатор Николай Линченко и глава жилищного комитета Денис Удод.

Формально в повестке дня числилось два сформулированных вопроса: о порядке включения многоквартирных домов в программу и о географии переселения собственников реновируемых зданий. Однако же, перед тем как приступить непосредственно к ним, участники должны были рассмотреть ряд поступивших предложений. Диапазон их был весьма велик — от исключения некоторых членов штаба до вопросов о полной отмене закона о КРТ. Эти два предложения исходили непосредственно от лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова. Всего в первой части рассмотрели полтора десятка инициатив, включая идею члена штаба Виктории Писаревой отдельно защитить имущественные права участников СВО при реализации программы.

Последнее требование заметно озадачило Бельского, который в других случаях предпочитал не высказывать мнение по поступившим заявкам. "Если честно, не понимаю, в чем там проблема, чем они сейчас не защищены", — удивился он и поставил вопрос на голосование.

Как и во всех других случаях, предложение не нашло должной поддержки со стороны участников. Больше 23 голосов ни одна из поступивших заявок не набрала. После завершения голосования выступила активистка Анастасия Кузнецова, которая выразила разочарование его итогами.

— Судя по голосованию, которое сейчас прошло, складывается впечатление, что вы не в курсе, чего хотят люди, — обратилась Кузнецова к присутствующим в зале депутатам. — Потому что все предыдущие заседания, которые были много лет назад уже, так скажем, общественники и представители жителей, коими мы здесь являемся, говорили вам о том, что закон этот необходимо отменять. Вы упорно не слышите людей. Продолжаете какие-то правки в этот закон вносить. Это людям не нужно!

Слова Кузнецовой остались без ответа. Выслушав активистку, Бельский дежурно поблагодарил ее и вернулся к рассмотрению повестки дня.

Наибольшую активность на заседании проявлял Костров, который то отпускал шпильки в адрес депутата ЗакСа и участницы штаба Наталии Астаховой, то критически высказывался об особенностях голосования. Он же выступил автором нескольких предложений к повестке дня, одно из которых прямо предполагало отмену закона о КРТ.

"Дома-молчуны" и география переселения

Покончив с вводной частью, участники перешли непосредственно к рассмотрению двух вопросов повестки дня. Всего на голосование по ним поступило 16 предложений — пять по включению домов в программу и 11 по географии переселения собственников. Необходимую планку преодолели только два из них. Идея не включать многоквартирный дом в программу КРТ в случае, если общее собрание собственников не было проведено в течение 90 дней, набрала 48 голосов в свою поддержку. Подобные здания, в которых владельцы жилья не стали устраивать собрания по вопросу включения в программу, Бельский образно назвал "домами-молчунами".

По первому вопросу пошли под нож предложения, которые в той или иной форме касались назначения 30-дневного срока для проведения дополнительного собрания собственников жилья по решению вопроса о включению в программу. Одно из них, в частности, предусматривало принудительное включение домов в программу КРТ, если собрание так и не провели.

Еще 41 голос получила инициатива о предоставлении собственникам жилья, включаемого в программу КРТ, недвижимости в пределах того же муниципального округа или же смежных с ним муниципалитетов. При этом допускается возможность переселения в иные МО по письменному согласию владельца недвижимости.

Отметим, что двумя днями ранее Бельский высказался за схожий вариант переселения собственников. В интервью он заявил о поддержке расселения в пределах смежных МО. "Потому что бывает у нас так, что люди живут в одном муниципальном образовании, а через дорогу уже другое, а там школа", — аргументировал он в беседе.

По вопросу о расположении нового жилья авторы представили целый спектр предложений — от той же территории, где прежде находились сносимые дома, до переселения в границах района и даже смежных с ним районов. Последнюю инициативу выдвинули члены штаба Александр Гетманов и Геннадий Куз. Представляя идею, Гетманов заявил, что ее реализация "позволит максимально охватить географию, а также предоставить собственнику выбор, куда можно переехать и остаться поближе". Подобные доводы не нашли поддержки со стороны голосующих.

Идею предоставлять собственникам квартиры в домах, построенных на прежнем месте, отстаивал бывший бывший мундеп Вадим Сафонов. Он назвал главной задачей участников штаба не допустить, чтобы хотя бы один человек оказался в результате КРТ "бомжом". При этом общественник сыпал ссылками на положения законодательства, из-за чего понять его несведущему человеку было бы затруднительно. Впрочем, суть высказывания сводилась к тому, что владельцы жилья после постройки новых зданий должны получить квартиры буквально на том же месте.

— Громоздко, да, — оценил он свою речь, — но смысл простой: в первую очередь собственники должны получить гарантию прав собственности на жилье, и только если они откажутся потом сами по заявлению, тогда рассматривается вопрос финансовой компенсации.

Неточности и "технические ошибки"

По ряду предложений то тут, то там всполохами разворачивались жаркие дискуссии, а противники КРТ несколько раз пожаловались на неточную передачу сути их предложений. При обсуждении вопроса о невключении дома в программу КРТ без решения собственников вперед вырвался общественник Костров.

— Тут у нас в зале сидят теоретики. Никто в жизни не проводил собрания никогда. Рисовка голосов повсеместная. Что органы власти рисуют, что там бизнес рисует, что какие-то собственники рисуют. <...> Да нарисуют, и приведут, и включат. А потом мы должны будем в судах доказывать, когда наши хрущевки будут сносить, — возмутился он, имея в виду возможность фальсификации решений собраний собственников.

О такой вероятности Костров говорил и прежде. Аналогичные мысли ранее высказывала адвокат Ирина Баханович, которая вплотную занимается делами, связанными с жилищными вопросами.

Длинной речью отметился профессор СПбГУ Сергей Максимов, который выступил по предложению о предоставлении собственникам недвижимости в пределах квартала или микрорайона, где располагалось прежнее жилье. Он сходу заявил, что его предложение "совершенно иначе звучало".

— Я считаю принципиальным вопросом справедливые компенсации, которые не упоминаются у нас ни в какой программе. <...> А мое предложение состояло, <...> оно выглядело так, что стоимость, выплачиваемая в качестве компенсации, она должна быть не меньше, чем стоимость равнозначной квартиры.

Максимов стал не единственным, кто пожаловался на неточность формулировок предложений к вопросу о переселении собственников. Еще две жалобы прозвучали под конец заседания. Так, некоторый переполох вызвала инициатива о предоставлении нового жилья в пределах муниципалитета или района, поданная от имени Анны Букиной.

— Мы с Анной снимаем этот вопрос, потому что явно произошла ошибка. Анна никогда в жизни не могла поставить вопрос на голосование про переселение в границах муниципального образования. Мы все же против в принципе этого закона, — немедленно вмешался в обсуждение Костров, пока сама Букина пребывала в растерянности.

Позже общественница собралась с мыслями и выступила против переезда горожан в другие районы и добавила, что вообще выступает "за отмену" закона.

А вот последнее предложение в повестке дня и вовсе не дошло до голосования. Его соавтор, экс-депутат МО "Большая Охта" Манефа Королева сняла инициативу с рассмотрения из-за технической ошибки. В документе речь шла о расселении в пределах муниципалитета. Королева от такой формулировки немедленно открестилась.

— Это ошибка! Александр Николаевич, это ошибка, — обратилась Королева к Бельскому. — Мы писали про квартал исключительно. <...> Здесь произошла ваша техническая ошибка. Я никогда не предлагала, конечно же, расселение в пределах муниципального образования. С Татьяной Атанасовой мы это обсуждали и проводили обсуждение и голосование среди жителей. Мы открыто эти вопросы обсуждаем и, конечно, мы говорим о расселении в черте квартала.

Глас народа перед штабом

Финальная точка в обсуждении произошла, возможно, совсем не так, как предполагалось изначально. Еще до того, как перейти к заявленным в повестке дня вопросам, Атанасова добилась возможности пустить в зал представительницу жителей хрущевок Александру Смолину, пришедшую в ЗакС с восемью тысячами подписей против закона. Бельский прекословить не стал и удовлетворил просьбу. Петербурженку впустили в зал, после чего она просидела у стены до конца обсуждений.

По завершении рассмотрения вопросов Бельский вспомнил об обещании дать слово представительнице жителей хрущевок и пригласил Смолину выступить. Та немедленно предположила, что в Белом зале "далеко не все читали Конституцию Российской Федерации" и напомнила о содержании статьи 27 Основного закона, согласно которой каждый, кто законно находится на территории России, имеет право свободно выбирать место жительства.

— Люди против насильственного выселения своих домов. Неважно, где будет это месторасположение, потому что сейчас вы обсуждаете то, где будет находиться дом, за который мне придется доплатить, если у застройщика в этой локации будет жилье, построенное для меня, в которое он сможет меня заселить. Мне это нужно? Нет. И людям, которые подписались за отмену закона, это не нужно. Поэтому ни мне, ни моим согражданам непонятно, к чему весь этот фарс. Наше требование остается только одно — отмена, — заявила Смолина в своей речи.

Вслед за этим раздались аплодисменты ораторше. Комментариев со стороны Бельского или иных представителей законодательной власти за этим не последовало. Заседание завершилось.

Пока достоверно неизвестно, была ли это последняя встреча участников штаба или же в будущем они соберутся вновь. Во всяком случае, Бельский ранее уже говорил, что не видит необходимости продлевать работу ОШ, хотя и позитивно отзывался о самом формате. Сам законопроект о корректировке городской нормы о КРТ в парламенте планируют рассмотреть в осеннюю сессию, чтобы не продлевать мораторий на действие закона.











Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания