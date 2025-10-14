Бельский выступил за переселения участников КРТ в пределах смежных МО

Вариант с переселением жильцов в рамках программы комплексного развития территорий в пределах одного муниципального образования представляется недостаточным спикеру Законодательного собрания Александру Бельскому, своими мыслями на этот счет он поделился в интервью "Радио России". Также он высказался насчет опасности фальсификации решений о включении жилых домов в программу.

— [Переселять] в пределах муниципальных образований, — заявил Бельский в ответ на вопрос ведущей. — Потому что бывает у нас так, что люди живут в одном муниципальном образовании, а через дорогу уже другое, а там школа. То есть, если их переселят на другой конец муниципального образования, то здесь нужно смотреть.

Говоря о противодействии фальсификациям общих собраний собственников жилья, на которых должны приниматься решения о включении в программу КРТ, Бельский напомнил о существовании законодательства. "Есть инструменты, которые позволяют признать незаконным это решение, это естественно", — заявил он. В то же время парламентарий признал наличие сложностей с противодействием недобросовестным управляющим компаниям и добавил в этой связи, что следует "думать о формате принятия подобных решений, чтобы мы могли людей защитить, и они могли себя, самое главное, защитить".

Слова Бельского прозвучали в преддверии заседания Общественного штаба по вопросам КРТ, которое состоится в Заксобрании 16 октября. Участникам мероприятия предложат рассмотреть два вопроса, один из которых касается порядка включения домов в программу, а другой — географии переселения жильцов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру