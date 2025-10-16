В Заксобрании состоялось заседание Штаба по КРТ

Заседание Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий состоялось вечером 16 октября в Мариинском дворце. Члены штаба рассмотрели вопросы о порядке включения многоквартирных домов в программу КРТ и о географии переселения собственников жилья в реновируемых зданиях.

Поддержку большинства участников заседания получили два предложения. Согласно первому, многоквартирный дом не будет включаться в программу КРТ в случае, если не было проведено общее собрание собственников жилья. Второе предусматривает возможность переселения собственников в пределах того же муниципального образования и смежных с ним МО. При этом допускается возможность переселения в иные муниципальные образования в случае, если поступит письменное согласие владельца жилья.

На открытии заседания выступил спикер Законодательного собрания Александр Бельский, который заявил о достижении "серьезного результата" в работе Общественного штаба. Он напомнил о том, что ЗакС инициировал поправки в федеральное законодательство, которые были рассмотрены Государственной думой. Напомним, что по итогам обсуждений был принят закон, подписанный в конце июня президентом Владимиром Путиным.

— Принятый федеральный закон устанавливает дополнительные гарантии жилищных прав граждан, которые решат добровольно вступить в программу КРТ. Это два важных ключевых аспекта. Первое, возможность отказа от автоматического вступления в программу КРТ, так называемых "домов-молчунов". <...> Второе — возможность обеспечить гарантии близости переселения граждан, так называемые вопросы, связанные с адресами, с географией переселения, — заявил Бельский.

Общественный штаб был создан осенью 2022 года в ответ на негативную реакцию горожан из-за принятия городского закона о КРТ. Его заседания длились в течение года. О планах вновь созвать участников штаба Бельский заявил в конце сентября. Накануне заседания, утром 16 октября, противники КРТ пришли к приемной президента на Васильевском острове.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру