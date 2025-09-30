Штаб по вопросам КРТ снова соберется в Заксобрании в середине октября

В Законодательном собрании Петербурга после длительного перерыва собираются провести заседание общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий. Председатель парламента Александр Бельский 30 сентября в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что на встрече планируется подведение итогов корректировки закона о КРТ. Встреча пройдет в преддверии рассмотрения поправок в городской закон о КРТ. Последнее заседание штаба состоялось в середине июня 2023 года.

– Планируем провести штаб КРТ. Планируем его провести 16 октября в 18 часов, пользуясь случаем, что мы сейчас находимся в эфире вашего замечательного радио, все, кто у нас находится в штабе, – приглашаю. Дополнительно, конечно, всю информацию мы разошлем, – заявил Бельский.

По словам спикера Заксобрания, завершить корректировку городского законодательства о КРТ собираются в осеннюю сессию, чтобы не продлевать мораторий. Действие некоторых положений закона приостановили после волны критики закона со стороны собственников квартир в "хрущевках". Текущий запрет действует до января 2026 года.

– Это наша общая победа, нужно подвести итог, нужно посмотреть те возможности, которые у нас появились сейчас, как их использовать. Я считаю, прежде чем принимать окончательные решения, которые дают возможность вносить изменения региональному законодателю, мы должны еще раз собрать штаб, посоветоваться со всеми, - добавил Бельский.

Общественный штаб по вопросам КРТ был сформирован из общественников, депутатов и активистов для обсуждения проекта поправок к федеральному законодательству. Наиболее активная группа противников КРТ жаловалась, что решения штаба соответствуют интересам депутатов, а не жителей "хрущевок". Окончательные поправки в федеральное законодательство о КРТ приняли в Государственной думе летом 2025 года. Подробнее о том, как изменился закон, – читайте в материале ЗАКС.Ру.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что на рассмотрение парламента поступил законопроект о наделении правительства Петербурга полномочиями по определению оператора КРТ в городе. Пока в Смольном не знают, на какую именно организации могут возложить эти обязанности.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру