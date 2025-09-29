Смольный пока не определился, кто станет оператором КРТ в Петербурге

В администрации Петербурга пока нет четкого представления о том, кто станет единым оператором программы комплексного развития территорий. Городские власти не исключают, что для отдельных районов Петербурга могут определить разных операторов, сообщил 29 сентября депутат Заксобрания Александр Рассудов со ссылкой на слова председателя комитета по инвестициям Петербурга Ивана Складчикова.

Сегодня в Заксобрании состоялось заседание постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам, на котором рассматривался проект соответствующего закона. Документ предусматривает право правительства города определять юрлицо, которое станет оператором КРТ. Рассудов отмечает, что в Смольном пока нет четких планов о том, в каких районах будет действовать программа КРТ.

Законопроект о полномочиях Смольного по определению оператора КРТ внес на рассмотрение парламента губернатор Александр Беглов. Согласно тексту документа, Градостроительный кодекс предусматривают для субъектов России право определять юрлицо, которое станет оператором КРТ. Не исключено, что юридическое лицо может быть создано регионом. При этом доля города в региональном операторе КРТ должна быть не менее 50%.

По программе комплексного развития территорий предполагается снос жилья для строительства новых объектов недвижимости. В Петербурге городской закон о КРТ вызвал волну возмущения у местных жителей, после чего Беглов приостановил действие некоторых положений документа. Вернуться к реализации программы собираются после принятия поправок в региональное законодательство, затрагивающих вопросы географии расселения собственников жилья. Это стало возможно после принятия петербургских поправок в федеральное законодательство о КРТ.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру