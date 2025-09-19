ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19 сентября 2025, 15:01

ЗакС пропишет Смольному право по определению оператора КРТ

фото ЗакС политика ЗакС пропишет Смольному право по определению оператора КРТ

Смольный получит право определять оператора комплексного развития территорий. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Законодательного собрания губернатор Александр Беглов. Оператор будет заниматься реализацией программы КРТ в Петербурге.

В пояснительной записке к законопроекту представитель губернатора Константин Сухенко отмечает, что положения Градостроительного кодекса предусматривают для субъектов России право определять юрлицо, которое станет оператором КРТ. При этом юридическое лицо может быть создано региональными властями. В уставном капитале юрлица доля региона должна быть больше 50%. 

Поправки собираются внести в городской закон о градостроительной деятельности. К полномочиям правительства добавят "определение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации юридического лица оператором комплексного развития территории, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Санкт-Петербурга решения о комплексном развитии территории". 

Проект закона был опубликован на сайте в разделе антикоррупционной экспертизы еще в июне 2025 года. 

Программа комплексного развития территорий в Петербурге предполагает снос панельных хрущевок для строительства нового жилья. В Северной столице инициатива вызвала протесты местных жителей, поскольку в принятом законе предполагалось, что под снос могут пойти дома вне зависимости от их состояния. Кроме того, в документе не прописали географию "расселения" — собственники квартир в хрущевках опасались, что им могут предложить недвижимость в удаленных районах Петербурга. После критики закона о КРТ на некоторые положения нормы ввели мораторий. Чтобы удовлетворить запросы собственников, Заксобрание добилось поправок в законодательство о КРТ на федеральном уровне. Так, теперь регионы смогут самостоятельно определять границы расселения, например, в границах района или муниципалитета. Петербургский парламент намерен рассмотреть поправки в городской закон уже осенью. Спикер ЗакСа Александр Бельский заявлял, что считает разумным определить границы расселения в пределах соседних муниципалитетов. 

Подробнее о федеральных поправках к закону о КРТ читайте в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама