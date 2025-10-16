Противники КРТ пришли к приемной президента в Петербурге

Около 40 противников программы комплексного развития территорий пришли утром 16 октября к приемной президента на Васильевском острове, сообщил портал MR7. Петербуржцы добиваются отмены закона о КРТ.

Горожане представили меморандум с изложением своей позиции. По их мнению, программа КРТ может негативно сказаться на положении социально незащищенных граждан, для которых "недорогие хрущевские квартиры являются единственным доступным вариантом жилья".

Активисты требуют внести в парламент законопроект о признании утратившим в силу закона о КРТ в Петербурге. Также они добиваются проверки действий Госжилинспекции и прокуратуры в связи с фальсификациями собраний собственников жилья.

Закон о КРТ был принят в Петербурге в 2022 году. Сейчас на его действие наложен мораторий сроком до начала 2026 года. Ранее спикер Законодательного собрания Александр Бельский говорил о планах принять в осеннюю сессию поправки в городской закон с тем, чтобы не продлевать мораторий.

Вечером в четверг в ЗакСе впервые за два года соберется общественный штаб по вопросам КРТ. В повестке дня анонсировано рассмотрение вопросов о географии переселения собственников и о включении жилых домов, где не проводились собрания собственников, в программу КРТ. Сам Бельский во вторник высказывал поддержку варианта, при котором жильцов смогут переселять в пределах смежных муниципалитетов.

Андрей Казарлыга / Фото: MR7