Появилась повестка заседания Штаба по КРТ

Законодательное собрание разослало 10 октября участникам Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий проект повестки предстоящего заседания, выяснил ЗАКС.Ру. Как сообщалось ранее, обсуждать на мероприятии планируют два вопроса.

Первый вопрос касается порядка включения многоквартирных домов, в которых не проводились общие собрания собственников, в программу КРТ. Второй вопрос посвящен требованиям к местоположению зданий, в которые предполагается переселять собственников домов, участвующих в программе. Докладчиком в обоих случаях указан глава рабочей группы штаба по подготовке законодательных предложений, депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Обсуждение будет происходить "по результатам сбора предложений участников штаба", говорится в проекте повестки заседания.

По вопросу включения МКД, где не были проведены собрания собственников, в программу в сопроводительных материалах указаны пять предложений. Три из них с различными вариациями предполагают возможность проведения дополнительного собрания в течение 30 дней. Два других касаются возможности отказа от включения дома в программу.

Относительно требований к географии расселения собственников в документе перечислено 11 вариантов. В их числе — предоставление нового жилья в границах квартала, микрорайона, муниципалитета или же смежных МО, в черте административного района или смежных с ним районов. Также в списке можно увидеть предложение о выделении жилья "на территории, в пределах которой располагаются многоквартирные дома, в которых располагаются изымаемые жилые помещения". Напомним, подобную идею ранее высказывал в беседе с ЗАКС.Ру бывший депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов.

В разосланном ЗакСом письме отдельно уточняется, что присутствие на заседании граждан, не входящих в состав штаба, "не представляется возможным в связи с ограниченной вместимостью Белого зала Мариинского дворца". Для желающих наблюдать за заседанием пообещали организоваться видеотрансляцию.

Заседание штаба состоится вечером 16 октября, оно станет первым за два года. На прошлой неделе участников попросили подготовить и прислать свои предложения, на это им дали одну неделю.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру