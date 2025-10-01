Членам Штаба по КРТ дали неделю на представление предложений к заседанию

Законодательное собрание пригласило 1 октября членов Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий на заседание, анонсированное накануне спикером городского парламента Александром Бельским. Общественникам дали одну неделю на подачу предложений по корректировкам городского законодательства о КРТ, стало известно ЗАКС.Ру. От членов штаба ждут предложений о порядке включения многоквартирных домов в программу и условий к местоположению зданий, в которых собственники могли бы получить жилье взамен прежнего. Предложения будут принимать в срок до 8 октября.

"Проект повестки дня заседания Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге будет направлен заблаговременно", — говорится в тексте разосланного письма.

Заседание Общественного штаба состоится 16 октября, это произойдет впервые после двухлетнего перерыва в работе органа. Необходимость новой встречи авторы письма связали с поправками в федеральное законодательство в сфере КРТ, инициированными ЗакСом и подписанными президентом Владимиром Путиным 24 июня. Документ позволяет Москве, Петербургу и Севастополю самостоятельно определять требования к географии переселения собственников зданий, подпадающих под программу КРТ. Еще регионы могут сами устанавливать порядок включения домов в программу.

Штаб был сформирован в сентябре 2022 года после волны недовольства, возникшей в связи с принятием петербургского закона о КРТ. Целью его работы декларировали выработку решений по корректировке законодательства, касающегося реализации программы. Заседания продолжались в течение года и ознаменовались целым рядом скандалов.

О планах созвать новое заседание стало известно накануне. Бельский заявил о необходимости подвести итоги работы и "посоветоваться" с участниками. По его словам, в осеннюю сессию ЗакСа планируется скорректировать петербургский закон о КРТ. Это позволит не продлевать мораторий на действие нормы, введенный в октябре 2022 года и установленный до начала 2026 года.

Ранее ЗАКС.Ру поинтересовался настроениями членов штаба в связи с прозвучавшим приглашением Бельского. Собеседники разделились во мнениях как о результатах проделанной работы, так и в оценке планов расселения хрущевок в Петербурге.

