Бельский собирает штабистов

Фото: ЗАКС.Ру

Общественный штаб по вопросам КРТ вновь соберется в Законодательном собрании после двухлетнего перерыва. Как анонсировал спикер ЗакСа Александр Бельский, участники подведут итоги работы над корректировкой законодательства в сфере комплексного развития территорий. Сами участники разошлись в оценках проделанной работы, но отказываться от приглашения никто не стал.

Приглашение в прямом эфире

Слова Бельского о планах вновь провести заседание Штаба по вопросам комплексного развития территорий КРТ прозвучали 30 сентября в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Спикер поделился планами рассмотреть законопроект о КРТ в осеннюю сессию и, соответственно, не продлевать существующий в Петербурге мораторий. Последний был введен в 2022 году в ожидании принятия решений на федеральном уровне и с тех пор уже дважды пролонгировался. Сейчас он действует до начала 2026 года.

Заседание состоится вечером 16 октября. Высказывание Бельского взбудоражило противников закона, которые вновь обратились к больной для многих теме. И было с чего: на планируемой встрече собираются подвести итоги проделанной работы и вернуться к обсуждению регионального закона.

— Во-первых, подвести итоги, все-таки как бы действительно проделана большая работа. Есть результат, и результат достаточно серьезный. Результат, который, когда мы собирались в первый раз с штабом, казался недостижимым. <...> Это наша общая победа, нужно подвести итог, нужно посмотреть те возможности, которые у нас появились сейчас, как их использовать, — озвучил точку зрения парламентарий.

По мнению Бельского, прежде чем принимать окончательные решения по законопроекту, следует "посоветоваться" с членами штаба. При этом Заксобрание начнет работать над проектом поправок в городское законодательство, не дожидаясь назначенной встречи.

Общественный штаб и споры о КРТ

Сам общественный штаб при Законодательном собрании был сформирован в 2022 году для обсуждения вопросов, связанных с реновацией в Петербурге. Причиной послужила негативная реакция горожан на возможность расселения хрущевок 1957-1970-х годов постройки. Штаб созвали уже после принятия соответствующего регионального закона. В его состав попали не только сторонники закона, но и его критики, однако последние оказались в меньшинстве и повлиять на процесс не смогли.

Сейчас в составе штаба насчитывается 98 членов, около трети из которых были избраны в ходе онлайн-голосования на сайте городского парламента. Участниками штаба стали в том числе общественники, депутаты различных уровней и обеспокоенные возможностью переселения на новое место в рамках реновации рядовые жители хрущевок.

Первое заседание штаба состоялось в конце сентября 2022 года, то есть еще до введения моратория на действие закона в Петербурге. Уже тогда ряд участников выступили резко против программы КРТ и потребовали отменить принятый закон. Скандалы продолжались в течение всего следующего года, пока работал штаб. Противники закона бойкотировали заседания или покидали их из-за несогласия с другими участниками, а некоторые и вовсе отказывались от участия в работе штаба. Завершилось всё в сентябре 2023 года, после чего работа штаба оказалась фактически прекращена.

Петербургские поправки в федеральный закон о КРТ Государственная дума приняла только со второй попытки — первый вариант правительство сочло требующим доработки. Президент Владимир Путин подписал документ 24 июня. Закон разрешает городам федерального значения самостоятельно определять географию переселения жильцов реновируемых зданий и позволяет регионам регулировать правила включения зданий в программу.

Реакция членов штаба на приглашение

Сами члены штаба к заявлению Бельского отнеслись по-разному. В разговоре с ЗАКС.Ру общественники заявили о желании для начала получить персональные приглашения и изучить предлагаемую повестку дня. Разделились и оценки достигнутых результатов работы штаба, а бывший муниципальный депутат Вадим Сафонов перечислил подготовленные им предложения по защите собственников, которые он собирается озвучить на заседании.

Лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров высказался о необходимости отмены существующего закона и предположил, что его применение создаст почву для общественного недовольства. "Сейчас снимать моратории и принимать законы — это фактически создание нового витка социальной напряженности среди горожан", — предположил он.

Попутно Костров высказал опасения в связи с возможными нарушениями при голосованиях собственников по вопросу включения домов в программу реновации. Схожие мысли высказала и адвокат Ирина Баханович, которая занимается делами, связанными с жилищными вопросами, и, в частности, борется с недобросовестными управляющими компаниями. Она допустила возможность рейдерских захватов на этапе голосования владельцев жилья. Дело в том, что решения об участии дома в программе КРТ, как предполагается, будут приниматься непосредственно на общих собраниях собственников жилья.

— Я считаю, что сейчас данный закон в данных реалиях, пока у нас не работают механизмы защиты по общему собранию собственников от подделок, вообще говорить о каких-то вещах, таких как снос здания целого, — это преждевременно. Более того, насколько мне известно, в настоящий момент нет ни одного интересанта, который бы действительно хотел заняться застройкой данных пятен, — высказалась она.

В целом Баханович, как и Костров, считает необходимой отмену петербургского закона. По ее словам, не изменилась за прошедшее время позиция и других противников КРТ, избранных в штаб посредством голосования.

Не изменилась, в частности, и позиция Татьяны Атанасовой — одного из самых активных участников движения против закона. В беседе с ЗАКС.Ру она акцентировала внимание на вопросе выплат собственникам при расселении хрущевок. По ее словам, в этом случае владельцы жилья рискуют получить сумму, которой не хватит для приобретения равнозначного по площади жилья. Об этом же Атанасова заявляла и ранее.

Заметно более позитивно, хоть и с оговорками, она оценила работу общественного штаба. "Несмотря ни на что, это была публичная политика. То есть по крайней мере ну, грубо говоря, 12 или 17 человек из 90 человек представляли из себя ту часть населения, которая категорически не согласна с законом о комплексном развитии территорий в том виде даже <...>, в котором этот закон был нам предложен. <...> Общественный штаб оказался действительно трибуной, не очень хорошей, неуютной, неудобной, несправедливой, но трибуной для жителей хрущевок. Знаете, мы использовали все свои возможности для того, чтобы проявить и продемонстрировать свою позицию", — заявила Атанасова и поблагодарила ЗакС за решение о создании штаба.

Свое решение проблемы собственников нашлось у бывшего депутата МО "Гражданка" Вадима Сафонова. На заседании штаба он планирует предложить меры по защите как жильцов, которые согласятся на получение новых квартир, так и тех, кто пожелает самостоятельно выбирать новое место жительства.

— Все собственники должны получить квартиры в собственность в тех домах, которые будут построены на месте сносимых в рамках программы КРТ зданий. <...> Это должно быть прямо вписано в закон. Вторая часть: в тех случаях, когда сами собственники по каким-то причинам будут отказываться от получения собственно жилья "в натуре", в городское законодательство должна быть внесена норма о том, что люди могут получить компенсацию, но по стоимости квартиры, от которой они фактически отказались, по рыночной стоимости новой квартиры, которая будет построена на месте сносимых пятиэтажек, — поделился он законотворческими планами.

Реализация подобной идеи позволит не допустить возможных проблем при реновации, полагает Сафонов. Под ними он понимает "взрыв социальной напряженности и, что хуже всего, действительно серьезное ухудшение положения многих семей", которые в противном случае рискуют, по его мнению, оказаться выброшенными на улицу.

Экс-мундеп заявил о поддержке планов расселения хрущевок. Он отметил, что подобное жилье неудобно для обитателей, обладает низкой энергоэффективностью и при этом высокой степенью износа. Сами дома во времена СССР строились как временное жилье, отметил он и резюмировал, что в такой ситуации от программы КРТ "в том или ином виде" отказаться не удастся.

Представлявший в Госдуме законопроект ЗакСа депутат Денис Четырбок доволен как результатами работы штаба, так и принятыми поправками в законодательство. При этом он уточнил, что работа штаба еще не завершена.

— Результаты работы отличные. Потому что проект, который разрабатывал штаб и который поддержало Законодательное собрание, принят и стал федеральным законом. То есть то, что изначально какая цель ставилась, она достигнута соответственно. Мы можем говорить о том, что штаб отработал на отлично, — высказался парламентарий.

По словам Четырбока, на заседании планируется обсудить конфигурацию поправок в региональный закон, и в частности вопрос о том, в каких пределах предполагается переселять жильцов реновируемых зданий. В дальнейшем подготовленные предложения перейдут на рассмотрение ЗакСа, добавил он.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру