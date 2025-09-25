Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 25 сентября 2025, 21:07

Экс-глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков стал фигурантом уголовного дела

фото ЗакС политика Экс-глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков стал фигурантом уголовного дела

Днем 25 сентября сотрудники ФСБ провели обыски в помещениях МО "Смольнинское" в рамках уголовного дела в отношении неустановленных лиц, сообщил ЗАКС.Ру информированный источник. Среди фигурантов может быть бывший руководитель округа Григорий Ранков. Что стало поводом для уголовного дела, неизвестно. 

Правоохранительные органы интересовались хозяйственно-экономической деятельностью муниципалитета в период с 2021 по 2024 год. В это время Ранков возглавлял муниципальное образование. 

Григорий Ранков возглавлял МО "Смольнинское" с 2014 по 2024 год. Последние пять лет он руководил муниципалитетом, не являясь депутатом, поскольку не прошел в совет по итогам выборов в 2019 году. Остаться на должности главы ему удалось из-за того, что новый созыв депутатов не смог избрать нового руководителя. 

Муниципал предпринимал попытку избраться в 2024 году, однако на выборах проиграл. После этого он вернулся в образовательную сферу. В середине сентября он возглавил школу № 28 в Калининском районе.

Константин Леньков / Фото: Григорий Ранков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Смольнинское
Упоминаемые персоны
Ранков Григорий Михайлович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама