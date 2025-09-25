ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Медиатека 25 сентября 2025, 19:16

Как прошла инаугурация Александра Дрозденко

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

В здании правительства Ленинградской области 25 сентября состоялась инаугурация Александра Дрозденко на пост губернатора региона. Кандидатуру действующего главы 47-го региона на голосовании поддержали свыше 756 тысяч ленинградцев — это чуть больше половины от всех жителей области, обладающих избирательным правом. Как прошла церемония — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

IMG_1817.JPG (462 KB)

Церемония состоялась в Большом зале здания правительства, рассчитанном на 500 человек. Свободных мест в этот день не было. 

IMG_1860.JPG (351 KB)

Должностной знак губернатора Дрозденко получил из рук председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина. 

IMG_1876.JPG (360 KB)

Среди почетных гостей, выступивших с поздравлением, оказался заместитель полпреда президента в СЗФО Роман Балашов. Александр Гуцан по объективным причинам посетить мероприятие не смог. Накануне его утвердили на пост генерального прокурора.

IMG_1890.JPG (362 KB)

От лица Петербурга на инаугурации выступил спикер Заксобрания Александр Бельский. Губернатор Северной столицы Александр Беглов не пришел — он ограничился поздравительной телеграммой. Дрозденко, напомним, присутствовал на церемонии вступления Беглова в должность в 2024 году.

IMG_1938.JPG (391 KB)

IMG_1936.JPG (333 KB)

Депутат Государственной думы от Ленинградской области Светлана Журова.

IMG_2000.JPG (375 KB)

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 






Рейтинг  персон ↑

Главное ↓ 
МедиатекаКак прошла инаугурация Александра Дрозденко
СтатьиЗакС и восстановление справедливости для жителей блокадного Ленинграда
МедиатекаКадры: Заседание ЗакСа 24 сентября
СтатьиВсе выше, и выше, и выше: Смольный представил проект бюджета

О редакции Реклама