Как прошла инаугурация Александра Дрозденко

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

В здании правительства Ленинградской области 25 сентября состоялась инаугурация Александра Дрозденко на пост губернатора региона. Кандидатуру действующего главы 47-го региона на голосовании поддержали свыше 756 тысяч ленинградцев — это чуть больше половины от всех жителей области, обладающих избирательным правом. Как прошла церемония — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Церемония состоялась в Большом зале здания правительства, рассчитанном на 500 человек. Свободных мест в этот день не было.

Должностной знак губернатора Дрозденко получил из рук председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина.

Среди почетных гостей, выступивших с поздравлением, оказался заместитель полпреда президента в СЗФО Роман Балашов. Александр Гуцан по объективным причинам посетить мероприятие не смог. Накануне его утвердили на пост генерального прокурора.

От лица Петербурга на инаугурации выступил спикер Заксобрания Александр Бельский. Губернатор Северной столицы Александр Беглов не пришел — он ограничился поздравительной телеграммой. Дрозденко, напомним, присутствовал на церемонии вступления Беглова в должность в 2024 году.

Депутат Государственной думы от Ленинградской области Светлана Журова.

