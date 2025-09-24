Кадры: Заседание ЗакСа 24 сентября

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
Председатель Заксобрания Александр Бельский после непродолжительной командировки на другой континент вернулся в Петербург и провел заседание городского парламента. На повестке были вопросы об упрощении процедуры вручения знака "Жителю блокадного Ленинграда" и другие инициативы. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты Елена Рахова, Андрей Малков и Любовь Егорова
Депутаты Дмитрий Дмитриев и Константин Чебыкин
Депутаты Елена Рахова и Ольга Герасина
Спикер Заксобрания Александр Бельский вручает цветы депутату Анастасии Мельниковой, у которой 19 сентября был день рождения. Справа руководитель протокола председателя Виктория Снигирева и депутат Валерий Гарнец
Депутат Денис Четырбок
Председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко
Депутаты Александр Шишлов и Денис Четырбок
