Медиатека 24 сентября 2025, 15:39

Кадры: Заседание ЗакСа 24 сентября

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Председатель Заксобрания Александр Бельский после непродолжительной командировки на другой континент вернулся в Петербург и провел заседание городского парламента. На повестке были вопросы об упрощении процедуры вручения знака "Жителю блокадного Ленинграда" и другие инициативы. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Елена Рахова, Андрей Малков и Любовь Егорова

Депутаты Дмитрий Дмитриев и Константин Чебыкин

Депутаты Елена Рахова и Ольга Герасина

Спикер Заксобрания Александр Бельский вручает цветы депутату Анастасии Мельниковой, у которой 19 сентября был день рождения. Справа руководитель протокола председателя Виктория Снигирева и депутат Валерий Гарнец

Депутат Денис Четырбок

Председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко

Депутаты Александр Шишлов и Денис Четырбок

Фоторепортаж с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


