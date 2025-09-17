Кадры: Заседание ЗакСа 17 сентября

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

В Мариинском дворце 17 сентября стартовал новый парламентский сезон. Он станет последним в этом созыве. Встреча депутатов состоялось без участия спикера Александра Бельского, который в эти часы находится в Бразилии на форуме БРИКС. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Алексей Цивилев, Елена Рахова и Ирина Иванова

Депутаты Юрий Гладунов и Константин Чебыкин вместе с вице-спикером Николаем Бондаренко, который вел заседание

Депутаты Вячеслав Бороденчик и Ольга Штанникова

Депутаты Дмитрий Панов и Борис Зверев

Депутаты Александр Ржаненков и Елена Киселева

Депутаты Наталия Астахова и Ирина Иванова

Члены фракции "Новые люди" Дмитрий Панов, Дмитрий Павлов и Ольга Герасина

Депутаты Алексей Цивилев и Александр Рассудов

Депутат Денис Четырбок, Константин Чебыкин, Александр Кущак и Антон Соловьев

Депутаты Анастасия Мельникова, Александр Ржаненков и Елена Киселева

