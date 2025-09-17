Кадры: Заседание ЗакСа 17 сентября

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
В Мариинском дворце 17 сентября стартовал новый парламентский сезон. Он станет последним в этом созыве. Встреча депутатов состоялось без участия спикера Александра Бельского, который в эти часы находится в Бразилии на форуме БРИКС. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты Алексей Цивилев, Елена Рахова и Ирина Иванова
Депутаты Юрий Гладунов и Константин Чебыкин вместе с вице-спикером Николаем Бондаренко, который вел заседание
Депутаты Вячеслав Бороденчик и Ольга Штанникова
Депутаты Дмитрий Панов и Борис Зверев
Депутаты Александр Ржаненков и Елена Киселева
Депутаты Наталия Астахова и Ирина Иванова
Члены фракции "Новые люди" Дмитрий Панов, Дмитрий Павлов и Ольга Герасина
Депутаты Алексей Цивилев и Александр Рассудов
Депутат Денис Четырбок, Константин Чебыкин, Александр Кущак и Антон Соловьев
Депутаты Анастасия Мельникова, Александр Ржаненков и Елена Киселева
Фоторепортаж с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.