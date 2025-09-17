ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Медиатека 17 сентября 2025, 14:07

Кадры: Заседание ЗакСа 17 сентября

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

В Мариинском дворце 17 сентября стартовал новый парламентский сезон. Он станет последним в этом созыве. Встреча депутатов состоялось без участия спикера Александра Бельского, который в эти часы находится в Бразилии на форуме БРИКС. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Алексей Цивилев, Елена Рахова и Ирина Иванова

IMG_1590.JPG (307 KB)

Депутаты Юрий Гладунов и Константин Чебыкин вместе с вице-спикером Николаем Бондаренко, который вел заседание

IMG_1608.JPG (285 KB)

Депутаты Вячеслав Бороденчик и Ольга Штанникова

IMG_1612.JPG (300 KB)

Депутаты Дмитрий Панов и Борис Зверев

IMG_1616.JPG (297 KB)

Депутаты Александр Ржаненков и Елена Киселева

IMG_1622.JPG (301 KB)

Депутаты Наталия Астахова и Ирина Иванова

IMG_1627.JPG (301 KB)

Члены фракции "Новые люди" Дмитрий Панов, Дмитрий Павлов и Ольга Герасина

IMG_1631.JPG (281 KB)

Депутаты Алексей Цивилев и Александр Рассудов

IMG_1639.JPG (291 KB)

Депутат Денис Четырбок, Константин Чебыкин, Александр Кущак и Антон Соловьев

IMG_1646.JPG (306 KB)

Депутаты Анастасия Мельникова, Александр Ржаненков и Елена Киселева

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


Упоминаемые персоны
Астахова Наталия Владимировна 
Бондаренко Николай Леонидович 
Бороденчик Вячеслав Иванович 
Герасина Ольга Вячеславовна 
Гладунов Юрий Николаевич 
Зверев Борис Александрович 
Иванова Ирина Владимировна 
Киселева Елена Юрьевна 
Кущак Александр Иванович 
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Панов Дмитрий Вячеславович
Рассудов Александр Николаевич 
Рахова Елена Алексеевна 
Ржаненков Александр Николаевич 
Соловьев Антон Владимирович 
Цивилев Алексей Николаевич 
Чебыкин Константин Александрович 
Четырбок Денис Александрович 
Штанникова Ольга Олеговна 






