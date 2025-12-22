Патрушева и Манилову наградили почетными знаками в Мариинском дворце

В Мариинском дворце 22 декабря состоялась церемония вручения почетных знаков "За особый вклад в развитие Санкт‑Петербурга" и "За безупречную службу Санкт‑Петербургу", сообщили в администрации губернатора. Награды раздал спикер Законодательного собрания Александр Бельский в присутствии губернатора Александра Беглова и полпреда президента в СЗФО Игоря Рудени.

Почетным знаком "За особый вклад в развитие Санкт‑Петербурга" был награжден советник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Аналогичную награду Бельский вручил начальнику ГУ МЧС по Петербургу Алексею Аникину и главе регионального УФНС Александру Гнедых.

Патрушев получил почетный знак за поддержку судостроения, обновление Петербургского государственного морского технического университета и ряд иных заслуг, включая поддержку интересов города на федеральном уровне. По заявлению Беглова, советник президента подготовил возможность проведения различных встреч и форумов, которые проходят в Северной столице.

Директор Русского музея Алла Манилова получила почетный знак "За особый вклад в развитие Санкт‑Петербурга".

Беглов в своей речи заявил, что каждый из награжденных внес "значимый вклад в жизнь нашего города", и поблагодарил их от имени петербуржцев. Схожую точку зрения озвучил Бельский в своем Telegram-канале. "Награды за выдающийся вклад в развитие Петербурга и многолетнюю безупречную службу нашему любимому городу — абсолютно заслужены", — написал он.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного