Стоимость ДМС для депутатов Заксобрания сократилась до 24,5 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга подвело итоги конкурса на заключение контракта на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для депутатов, сотрудников ЗакСа и их родственников. Победителем закупки стала компания, предложившая цену в 24,5 млн рублей. Изначально городской парламент был готов выделить на эти цели 39,7 млн рублей. На итоговую сумму контракта обратило внимание издание "Фонтанка".

Всего в Заксобрании планируют оформить ДМС для 767 человек. Для них будут доступны разные виды медицинских исследований, оздоровительные процедуры, консультации и другие услуги, например, грязелечение и жемчужные ванны.

По информации ЗАКС.Ру, как минимум один депутат ЗакСа написал отказ от заключения контракта на оказание услуг ДМС за счет бюджета города.

Законодательное собрание Петербурга приняло закон о предоставлении ДМС губернатору и другим госслужащим в конце ноября. Само положение о страховке внесли в документ, который изначально не имел отношения к оказанию медицинских услуг.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру