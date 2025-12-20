ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
20 декабря 2025, 12:54

Стоимость ДМС для депутатов Заксобрания сократилась до 24,5 млн рублей

фото ЗакС политика

Законодательное собрание Петербурга подвело итоги конкурса на заключение контракта на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для депутатов, сотрудников ЗакСа и их родственников. Победителем закупки стала компания, предложившая цену в 24,5 млн рублей. Изначально городской парламент был готов выделить на эти цели 39,7 млн рублей. На итоговую сумму контракта обратило внимание издание "Фонтанка". 

Всего в Заксобрании планируют оформить ДМС для 767 человек. Для них будут доступны разные виды медицинских исследований, оздоровительные процедуры, консультации и другие услуги, например, грязелечение и жемчужные ванны.

По информации ЗАКС.Ру, как минимум один депутат ЗакСа написал отказ от заключения контракта на оказание услуг ДМС за счет бюджета города.

Законодательное собрание Петербурга приняло закон о предоставлении ДМС губернатору и другим госслужащим в конце ноября. Само положение о страховке внесли в документ, который изначально не имел отношения к оказанию медицинских услуг.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


