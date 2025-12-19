Четырбок увидел собаку с намордником на Красной площади и написал об этом пост

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок во время своей поездки в Москву встретил на Красной площади женщину, которая дрессировала свою собаку. Петербургский парламентарий обратил внимание, что питомца, несмотря на небольшой размер, выгуливают на поводке и с намордником. Это навело депутата на мысль об актуальности закона о правилах содержания собак, который он недавно принял с коллегами из Заксобрания.

"Визуально рост питомца в холке вряд ли превышает 40 см, да и к потенциально опасным он явно не относится. Выходит, элементарные правила безопасности ответственные владельцы соблюдают не потому что "надо", а потому что реально осознают их необходимость", – написал Четырбок в своих соцсетях.

Петербургский закон о новых требованиях к содержанию собак утвержден городским парламентом в конце октября. Норма предусматривает штрафы для хозяев питомцев за прогулки без поводка. Также закон обязывает владельцев собак выше 40 сантиметров носить ошейник вне зависимости от породы собаки. Штрафы могут достигать пяти тысяч рублей. Чиновники из Смольного уже начали проводить рейды в парках и штрафовать горожан, но некоторые ограничиваются устным предупреждением.

Новые санкции за нарушения правил выгула питомцев вызвали неоднозначное мнение у петербуржцев. Как отмечает сам Четырбок в своих соцсетях, он получает множество обращений по этому поводу. Как положительных, так и негативных. Впрочем, он уверен, что закон полезен, и собака, которую он встретил в центре столицы – тому подтверждение.

"Вижу много скептиков, а иногда и резких противников этих мер. Но вот что интересно — даже в столице, где аналогичные нормы в законе не закреплены, собак выгуливают по петербургским стандартам. И что-то мне подсказывает, что это не случайность", – добавил Четырбок.

Тем временем инициативная группа владельцев собак готовит предложение по корректировке городского закона, сообщало издание MR7. В течение недели они намерены собрать подписи с требованием смягчить правила выгула собак, чтобы позже передать их депутатам Законодательного собрания.

Константин Леньков / Фото: Денис Четырбок