Цивилев возглавил Транспортный союз Северо-Запада

Председатель постоянной комиссии Законодательного собрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев 29 апреля избран президентом Транспортного союза Северо-Запада, сообщили пресс-служба комитета по транспорту и вице-губернатор Кирилл Поляков в своих социальных сетях. Нового главу утвердили на внеочередном собрании по решению Полякова, председателя комтранса Дениса Минкина и членов союза. Вице-губернатор поздравил Цивилева с назначением и выразил надежду, что под его руководством союз добьется еще больших успехов.

"Уверен, что под руководством Алексея Цивилева союз сохранит свои лучшие традиции и продолжит эффективно реализовывать ключевые задачи в высоком темпе. Желаю новому президенту успехов и продуктивной работы", — написал Поляков.

В пресс-службе комтранса добавили, что работа ТССЗ напрямую связана с законотворческой деятельностью, поскольку организация в том числе занимается развитием транспортных и инфраструктурных проектов в области пассажирских и грузовых перевозок, а также авиации и флота. В связи с этим назначение депутата Заксобрания на пост президента позволит союзу отстаивать интересы участников транспортного сектора, считает Минкин, ранее занявший эту должность в апреле 2025 года. Он также посчитал кандидатуру Цивилева целесообразной.

"Это профессионал с глубоким отраслевым пониманием, опытом работы в органах власти и высоким авторитетом. Его компетенции, сочетающие инженерное и юридическое образование, а также активная позиция в Законодательном собрании позволяют эффективно продвигать интересы транспортного сообщества. Уверен, что под его руководством союз получит новое развитие", — приводит слова Минкина пресс-служба комитета по транспорту.

Транспортный союз Северо-Запада создали в 1999 году. Он призван консолидировать транспортников региона и координировать их деятельность, в том числе защищать интересы участников в органах управления и на международном уровне, а также повышать конкурентоспособность транспортных предприятий. Однако активность организации, судя по публикациям, прекратилась в 2022 году. С этого времени в соцсетях отсутствуют какие-либо новости о деятельности союза.

