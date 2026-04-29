Дорогу молодым: Четырбок не боится потерять статус самого молодого депутата

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок в беседе с ЗАКС.Ру рассказал, что поддерживает тренд на снижение среднего возраста работников законодательных и исполнительных органов власти. В скором времени 37-летний депутат может потерять статус самого молодого среди действующих парламентариев. Освободившийся мандат "яблочника" Александра Шишлова может перейти 34-летнему партийцу Дмитрию Анисимову. Перспектива утраты звания Четырбока не огорчает.

– Нет, абсолютно [не расстраивает]. Дорогу молодым, как говорится. Если говорить о моем коллективе помощников, то мы всегда старались забирать молодых ребят. У нас молодая команда. Это всегда движение, всегда креатив, поэтому положительно смотрю на этот тренд. Кстати говоря, очень радуюсь, когда председателями комитетов, руководителями администраций районов становятся достаточно молодые специалисты. Раньше как-то боялись им доверять ответственные должности. Сейчас это уходит в прошлое, – сказал Четырбок.

Парламентарий в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру напомнил, что во время его первого выдвижения в 2016 году (тогда ему было 27 лет) со своим избирательным штабом рассматривал молодость скорее как недостаток, нежели преимущество.

– У нас был контраргумент, что молодость – это такое качество, которое быстро проходит, – добавил он.

Четырбок отметил, что действующий возрастной ценз для кандидатов (баллотироваться в депутаты Заксобрания можно с 21 года) считается достаточно низким и необходимости смягчать этот порог нецелесообразно.

Самым молодым депутатом за все время остается Виктор Сысоев, сын депутата Любови Егоровой. На момент избрания в 2016 году Сысоеву был 21 год.

