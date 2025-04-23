Глава "Горэлектротранса" Минкин возглавил Транспортный союз Северо-Запада

Директор СПб ГУП "Горэлектротранс" Денис Минкин был избран президентом Транспортного союза Северо-Запада (ТССЗ), сообщил 23 февраля в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Главу союза, а также новый президиум утвердили во время заседания участников объединения.

"Восстанавливаем работу Транспортного союза Северо-Запада. <…> В результате открытого голосования абсолютным большинством участников на пост главы объединения был избран Денис Юрьевич Минкин – руководитель СПб ГУП "Горэлектротранс", доктор технических наук. Всецело поддерживаю это решение!" - говорится в публикации Полякова.

Вице-губернатор подчеркнул, что сейчас в Петербурге реализуются несколько крупных транспортных проектов, включая строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, расширение аэропорта "Пулково" и развитие Большого морского порта. Поляков отмечает, что Смольный стремится активно обновлять подвижной состав общественного транспорта, преимущественно машинами российских и белорусских производителей. По его мнению, необходимо дальше продолжать развитие транспортной системы Петербурга, в том числе в рамках ТССЗ при помощи объединения усилий транспортников и промышленников.

Транспортный союз Северо-Запада был создан в 1999 году. Организация направлена на консолидацию и координацию деятельности транспортников северо-западного региона по различным направлениям, включая защиту интересов участников объединения в органах управления и международных организациях, повышение конкурентоспособности транспортных предприятий и т.д. Отметим, что последний раз информация о проведении заседания союза появлялась в его социальных сетях в 2016 году. Последние публикации на сайте ТССЗ также датируются 2016 годом.

С 2011 года президентом Транспортного союза являлся петербургский партийный и политический деятель Владимир Ходырев, скончавшийся в июле 2024 года. В мае 2022 года Ходырева признали почетным гражданином Петербурга. За время своей карьеры Ходырев возглавлял Ленгорисполком с 1983 по 1990 год и участвовал в выборах губернатора Петербурга 1996 года.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал "Горэлектротранса"