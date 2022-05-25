За "Газпром" и Ленгорисполком: Как в Петербурге выбрали новых почетных граждан

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Новыми почетными гражданами Петербурга стали глава "Газпрома" Алексей Миллер и бывший ленинградский градоначальник Владимир Ходырев. Кандидатура секретаря Совбеза Николая Патрушева была представлена с нарушениями и депутаты предпочли за него не голосовать.

"Уважаемые люди"

В рамках празднования Дня города почти каждый год в Мариинском дворце торжественно вручают знаки "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". Новых почетных петербуржцев выбирают депутаты ЗакСа по представлению общественных объединений. В этом году голосование состоялось 25 мая.

Звание почетного гражданина не только свидетельствует о заслугах и авторитетности его обладателя. Оно дает право на прибавку к пенсии и бесплатный проезд в общественном транспорте. Почетный петербуржец может вносить законодательные инициативы, а губернатор и спикер ЗакСа должны принимать его без очереди.

Портреты обладателей высокого звания вывешивают в галерее Мариинского дворца, неподалеку от зала заседаний городского парламента. Там уже представлены изображения нобелевского лауреата Жореса Алферова, директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского, актера Олега Басилашвили, патриарха Кирилла, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и многих других. В 2006 году почетным петербуржцем стал президент Владимир Путин. В 2008-м - легендарный тренер "Зенита" Дик Адвокат. единственный иностранец, удостоенный этого звания.

Как обычно, почетных граждан выбирали за закрытыми дверями. Поскольку обсуждаются персональные данные, общественность и СМИ следить за трансляцией заседания не могут. На этот раз депутаты обошлись без длинных дискуссий. Выступили только Михаил Амосов ("Справедливая Россия - За правду") и Борис Вишневский ("Яблоко"). Первый не стал рассказывать ЗАКС.Ру, о чем говорил, заметив только, что позволил себе критику. Второй выложил тезисы своего выступления в соцсетях. В них говорится, что, по его мнению, выбирать почетных граждан, пока идет спецоперация, не стоит, тем более, что и кандидатов достойных "Яблоко" в этом году не видит.

Мнение это оказалось непопулярным. Выборы состоялись. Вышедший к журналистам спикер ЗакСа Александр Бельский объявил, что с внушительным отрывом победили председатель совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер и бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев.

- Достойные люди, уважаемые люди нашего города. Поздравляю их с такой высокой наградой, - прокомментировал Бельский.

Стадион и башня

Миллер - коренной петербуржец. В 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт (сейчас - СПбГЭУ). В годы перестройки входил в клуб молодых экономистов, лидером которых был Анатолий Чубайс. В 1990-1991 годах будущий глава "Газпрома" работал в комитете по экономической реформе Исполкома Ленсовета. После ушел в комитет по внешним связям мэрии Петербурга, став подчиненным Владимира Путина. Когда Путина в 2000 году избрали президентом, Миллер сначала возглавил Министерство энергетики РФ, а затем, в 2001 году, перешел на работу в руководство "Газпрома".

- Что такое почетный гражданин? - рассуждает депутат Вишневский. - Это моральный авторитет, это камертон, на который ориентируются. Кто у нас в городе ориентируется на Миллера как на морального авторитета? Я думаю, что таких нет. К сожалению, это всё девальвация звания почетного гражданина, которая началась полтора десятка лет назад, когда его начали присваивать, исходя из должности.

Представители других оппозиционных фракций смогли найти заслуги перед городом у предложенных претендентов. Депутат "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов рассказал ЗАКС.Ру, что второй год подряд голосовал за генерального директора компании "Биокад" Дмитрия Морозова. Парламентарий считает, что решение бизнесмена вложить деньги в петербургское предприятие, оказавшееся востребованным в пандемию, заслужило поддержки. Вторым Амосов выбрал Миллера. Депутат признался, что у него были сомнения по поводу этой кандидатуры, но аргументы "за" перевесили.

- Я имел опыт общения лично с Миллером, когда он был членом комиссии по выбору проекта стадиона на Крестовском острове, - вспоминает Амосов. - Я тоже был членом этой комиссии. Он, конечно, сделал многое, чтобы был выбран этот проект. Мы получили первоклассный стадион, благодаря тому, что Миллер правильно действовал. Он лично участвовал в этом. Это была очень конструктивная работа. Вторая история в пользу Алексея Борисовича - это история с "Охта-центром" и "Лахта-центром". Я чрезвычайно был зол на них, когда они начали делать этот проект на Охте, но в какой-то момент было найдено другое осмысленное решение.

Те же аргументы в пользу кандидатуры Миллера привел и лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов.

- Он повлиял на принятие концепции стадиона "Газпром-арены". Я считаю, что это шедевр архитектуры. Опуская какие-то скандалы при его строительстве, я считаю, что это очень достойное сооружение. То, что "Лахта-центр" перенесли - это тоже при нем было принято решение. Представляете, такая башня была бы на Охте, а на Лахте она смотрится органично. Мне она искренне нравится, - признался Павлов.

Поддержка Миллера справороссами была не безоговорочной. Лидер фракции Марина Шишкина рассказала ЗАКС.Ру, что каждый ее однопартиец был волен голосовать так, как считает нужным. Кроме того, партия намерена направить новому почетному гражданину письмо с аргументами в пользу необходимости создания полноценного музея на Охтинском мысе и недопустимости строительства новых башен.

- Несмотря на противоречивость кандидатуры Миллера, его вклад в город достаточно большой. Но мы воспринимает эту награду как наказ, как ответственность перед городом, - утверждает Шишкина. - У меня к "Газпрому", конечно, есть еще и личное отношение. Я страстный болельщик "Зенита", а они поддерживают нашу команду.

Руководитель петербургских справороссов проголосовала не только за Миллера, но и за Владимира Ходырева, с 1983 по 1990 годы возглавлявшего Ленгорисполком. Ходырев родился в Сталинграде в 1930 году. Окончил Ленинградское высшее морское училище (сейчас - Государственная морская академия). Занимался партийной и научной работой. В 1979 году стал секретарем Ленинградского горкома, а через три года - вторым секретарем обкома и вскоре возглавил Ленгорисполком. В 1986-1989 годах его заместителем по вопросам культуры и образования была Валентина Матвиенко.

В 1996 году Ходырев выдвигался в губернаторы Петербурга, но занял лишь седьмое место. Последние 11 лет бывший глава города возглавляет некоммерческое партнерство "Транспортный союз Северо-Запада". Его уже выдвигали в почетные граждане в 2008 году, но тогда Ходырев сам снял свою кандидатуру, поняв, что победить в голосовании не удастся.

- Ходырева Владимира Яковлевича я знаю лично. Он всегда производил на меня приятное впечатление: очень хорошо знаком с проблемами города, - рассказала Шишкина.

За бывшего ленинградского градоначальника голосовали и коммунисты. Член фракции КПРФ Ирина Иванова сообщила ЗАКС.Ру, что кроме Ходырева никого из претендентов поддерживать не стала.

- Я знаю его лично. Прекрасный человек. Человек, который помнит каждого, как кого зовут. Потрясающая личность, - прокомментировала Иванова.

Патрушев и дыра в законе

На звание почетных граждан Петербурга претендовали пять человек. Певец Александр Розенбаум сам снял свою кандидатуру. Секретаря Совета безопасности Николая Патрушева поначалу называли одним из фаворитов, но, как и в случае с гендиректором "Биокада" Морозовым, документы по его кандидатуре были представлены с нарушением.

Патрушева в почетные петербуржцы выдвинула Ассоциация судостроителей Петербурга и Ленобласти. Морозова - Торгово-промышленная палата города. Это некоммерческие организации и формального права быть субъектом выдвижения они не имеют. Такой возможностью закон наделяет лишь общественные объединения. Причем Морозов попадает в такую ситуацию второй год подряд. В прошлый раз его кандидатуру выдвинули собственные подчиненные.

По закону, если документы по кандидатам были представлены в срок, а ЗакС решил выбирать почетных граждан, претендентов нельзя не допустить до голосования. Однако в теории признание почетным гражданином лица, выдвинутого ненадлежащей организацией, может быть оспорено в суде и это грозит скандалом.

Председатель городского парламента Александр Бельский в ответ на вопрос ЗАКС.Ру подтвердил, что, по его мнению, на решение депутатов могло повлиять выдвижение ненадлежащим субъектом.

- Депутаты в первую очередь должны смотреть на правильность подачи документов, - сказал спикер. - Мы этот казус обсуждали с депутатами. Думаю, что здесь имеет смысл немножко подредактировать наш закон, чтобы, если действительно документы оформлены неправильно, эти люди не доходили до голосования.

Знаки отличия новым почетным гражданам вручат в ротонде Мариинского дворца в День города, 27 мая.





















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников