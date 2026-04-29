Павлов раскритиковал запрет на движение маломерных судов ночью

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов не поддержал запрет на движение маломерных судов ночью, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На заседании 29 апреля приняли в первом чтении проект закона об ограничении ночных водных прогулок, внесенный губернатором Александром Бегловым. С докладом выступил представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко.

По его словам, необходимость установить правила и ограничения движения маломерных судов на реках и каналах обусловлена требованиями безопасности.

"Проект закона подробно описывает виды нарушений и санкции для каждого вида нарушителей от обычных физлиц до организаций и предпринимателей. <...> Правила на транспорте пишутся кровью. Пусть это жестко звучит, но за исключением рисков прошу как можно быстрее принять данный проект закона," - заявил в городском парламенте Сухенко.

Павлов согласился с необходимостью регуляции различных отраслей, однако возмутился тому, что Министерство транспорта приняло решение об ограничении движения маломерных судов единолично.

"Ваше мнение, правильно ли Минтранс ввел такое ограничение, не посоветовавшись вообще ни с депутатским корпусом, ни с правительством города, ни с жителями? Ведь по сути это ограничение встречать развод мостов. <...> Это такой туристический поток, это рабочие места для владельцев маломерных судов," - сказал Павлов.

Представитель губернатора отметил, что новое ограничение представляется "болезненным". Однако из-за темноты возникают аварии на маломерных судах, страдают жители и гости города, заявил Сухенко.

Оперативный штаб Петербурга под руководством Александра Беглова принял решение о введении новых ограничений на движение гидроциклов и маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации. Они будут действовать с 18 апреля по 17 ноября 2026 года.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру