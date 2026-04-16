Ограничения на движение маломерных судов введут в Петербурге

С 18 апреля по 17 ноября 2026 года на некоторых участках водных объектов Петербурга запретят движение гидроциклов и маломерных моторных судов, не подлежащих государственной регистрации, сообщили 16 апреля в пресс-службе Смольного. Такое решение принял оперативный штаб Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова.

Ограничения начнут действовать на определенных участках Невы, Малой Невы, Большой Невки, Малой Невки, Охты, а также на всем протяжении рек Фонтанка, Мойка, Крестовка, Смоленка, Ждановка, Карповка и других водоемов.

"Принятые меры носят временный характер и направлены на комплексное обеспечение безопасности в период повышенной нагрузки на городскую инфраструктуру", - заявили в пресс-службе Смольного.

В правительстве уточнили, что ограничения не будут действовать при использовании маломерных судов для выполнения задач органов власти и государственного оборонного заказа, а также для обеспечения объектов топливно-энергетического комплекса. Кроме того, от выполнения новых требований освободят тех, кто будет использовать маломерные суда во время спортивных мероприятий, для съемок фильмов или материалов для СМИ.

Навигация маломерных судов стартовала в Петербурге 15 апреля. Для швартовки можно использовать 21 городской причал и более 140 частных.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру