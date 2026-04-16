Беглов занял последнюю строчку в топе 20 самых обсуждаемых глав регионов

Губернатор Петербурга Александр Беглов занял последнее место в рейтинге 20 глав субъектов, которые наиболее часто упоминались в социальных медиа в марте 2026 года, посчитала компания "Медиалогия". В феврале Беглов занимал в медиарейтинге 19 место. Среди коллег по СЗФО губернатор Петербурга занял третье место после Александра Дрозденко из соседней Ленобласти и Георгия Филимонова из Вологодской области.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко в марте поднялся на 13 строчек рейтинга. Сейчас он занимает пятое место в общероссийском топе. Он занял первое место среди лидеров регионов СЗФО. Самым популярным его высказыванием стало сообщение об устранении последствий атаки БПЛА в Усть-Луге.

Самыми обсуждаемыми лидерами регионов в марте стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Кроме Беглова, на нижних строчках рейтинга оказались губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

При работе над рейтингом учитывались влиятельность того или иного губернатора, а также уровень вовлеченности его аудитории. Он измерялся количеством лайков, репостов и комментариев. Также при составлении рейтинга принимали во внимание вид сообщения и тип площадки, где оно было опубликовано.

