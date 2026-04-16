Ротонда: Единороссы в Петербурге учатся писать посты через нейросети

В высшей партийной школе "Единой России" прошла лекция по работе с искусственным интеллектом, обратила внимание "Ротонда". На занятии присутствовали муниципальные депутаты и секретари первичных отделений партий. Им объясняли, как написать хороший пост для соцсетей от лица депутата Законодательного собрания Петербурга с помощью ИИ.

"У нас множество партийных тем, которые мы просим поддерживать, отрабатывать всеми силами. Чтобы [муниципалы] не тратили на написание публикации час, мы их учим базовым знаниям," - рассказал пресс-секретарь петербургского отделения "Единой России" Станислав Кукарцев в беседе с "Ротондой".

Также он заявил, что лекции об использовании искусственного интеллекта проходят с начала марта. Петербуржцев учат работать только с отечественными нейросетями, так как у них больше информации о программах "Единой России".

Осенью 2025 года спикер Заксобрания Александр Бельский рассказывал об успехах в работе с ИИ. Он сгенерировал пейзаж Петербурга будущего. На изображении оказались Исаакиевский собор, небоскребы, деревья и разные виды транспорта. Бельский назвал соседство исторических зданий с современными спорным, но идею озеленения города поддержал.

