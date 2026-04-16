Силовики наведались в офис экс-кандидатки в губернаторы Михайловой

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе компании RC Group, совладелицей которой является бывшая кандидатка в губернаторы Петербурга Мария Михайлова, сообщила 15 апреля "Фонтанка". По информации издания, силовики нанесли визит в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам (ст. 145.1 УК РФ).

Как уточнила "Ротонда" со ссылкой на свой источник, Михайлова и ее коллеги не были задержаны и не имеют статуса подозреваемых. Само уголовное дело возбудила прокуратура после жалобы шестерых сотрудников. Общая сумма задолженности перед ними составила 2,5 млн рублей, уточняет издание.

Как уточняет "Фонтанка", проблемы у компании начались летом 2025 года, когда несколько молодых людей из Екатеринбурга обратились с жалобой на нее в полицию. По их версии, они якобы могли попасть в финансовую пирамиду. В фирме их действия назвали провокацией, а информацию в заявлениях — не соответствующей действительности. Как уточняет "Ротонда", месяц назад полиция возбудила уголовные дела после жалоб около ста жителей Татарстана на возможное мошенничество со стороны фирмы.

Сама компания работает в IT-сфере, занимаясь продажей решений для бизнеса. Помимо Михайловой совладельцами компании являются Елена Мищенко и Егор Патов. Пост генерального директора занимает Дмитрий Лазаров.

Михайловой 45 лет, также она управляет технопарком "ИнФинТех". в 2024 году она баллотировалась на выборы губернатора от партии "Родина", однако позже сняла кандидатуру и заявила о поддержке действующего градоначальника Александра Беглова. Это произошло на следующий день после того, как Михайлова сдала документы в горизбирком.

В марте 2026 года суд приговорил медиаменеджера Александра Гладышева к 7,5 годам колонии по делу о вымогательстве у Михайловой денег в мае-июне 2024 года. Взамен требуемых денег Гладышев и гендиректор "Конкретно.ру" Кирилл Метелев предлагали удалить с сайта негативную информацию о кандидатке. Первоначально речь шла о 15 тысячах долларов, позже злоумышленники уменьшили сумму до 10 тысяч. В ходе оперативных мероприятий они получили 1 млн рублей.

