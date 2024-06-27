Кандидатка от "Родины" Мария Михайлова отнесла подписи муниципалов в Горизбирком

Четвертая кандидатка на пост губернатора Петербурга 27 июня сдала документы в Горизбирком для регистрации на выборах, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Ею стала предпринимательница Мария Михайлова. Она баллотируется от партии "Родина".

"Сегодня произошла передача подписей муниципальных депутатов в Центральную избирательную комиссию города Санкт-Петербурга. Собственно, данная передача осуществилась, и сейчас продолжаем предвыборную кампанию. Впереди очень много работы", - приводит слова Михайловой телеканал.

Для получения статуса зарегистрированного кандидата ей необходимо было сдать минимум 155 подписей муниципальных депутатов из 84 муниципалитетов в поддержку своего выдвижения.

До этого подписи муниципалов сдали депутат Заксобрания Максим Яковлев, мундеп из Ульянки Павел Брагин и действующий губернатор Александр Беглов. Последний уже прошел через проверку подписей и стал зарегистрированным кандидатом.

Напомним, всего на выборы высшего должностного лица заявился 21 человек. Голосование пройдет с 6 по 8 сентября. Также в эти дни состоятся местные выборы в 110 муниципальных образованиях и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру