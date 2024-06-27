Беглов официально стал зарегистрированным кандидатом в губернаторы

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии на заседании 27 июня приняли решение о регистрации кандидатуры действующего губернатора Александра Беглова на выборах главы города, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Это значит, что имя Беглова появится в бюллетене.

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин сообщил на заседании, что все 162 автографа муниципальных депутатов за выдвижение, которые Беглов предоставил в комиссию, признаны действительными.

Всего на выборы заявился 21 человек, однако сдать необходимое число подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения смогли пока сдать только трое кандидатов: Беглов, депутат Заксобрания Максим Яковлев, баллотирующийся от ЛДПР, и муниципал из МО "Ульянка" Павел Брагин, которого выдвинула партия "Зеленые". Прием документов продлится до воскресенья, 30 июня.

Выборы губернатора пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября. Ещё в эти дни пройдут выборы депутатов в 110 муниципальных образованиях и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру