Мундеп Брагин подал документы для регистрации на выборах губернатора

Третий по счету кандидат подал документы для регистрации на выборах губернатора Петербурга, сообщил 26 июня глава Горизбиркома Максим Мейксин без упоминания имени выдвиженца. Как стало известно ЗАКС.Ру, это депутат МО "Ульянка" Павел Брагин.

"Только что документы на регистрацию кандидатов на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представил третий кандидат, выдвинутый избирательным объединением", — написал Мейксин в своем Telegram-канале.

Интрига с персоной кандидата сохранялась недолго, о подаче документов Брагин сам сообщил ЗАКС.Ру.

Брагин занимает пост главы петербургской ячейки партии "Зеленые", от которой был выдвинут в начале июня.

Ранее документы в Горизбирком подали действующий губернатор Александр Беглов и депутат Заксобрания Максим Яковлев (ЛДПР). Всего в ГАС "Выборы" содержатся сведения о 21 выдвиженце на предстоящие выборы. Они назначены на 8 сентября, при этом голосование продлится в течение трех дней.

Андрей Казарлыга, фото: Павел Брагин