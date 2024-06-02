Партия "Зеленых" выдвинула кандидатом в губернаторы Петербурга мундепа Брагина

Петербургская ячейка партии "Зеленых" выдвинула лидера своего реготделения Павла Брагина в качестве кандидата на должность губернатора.

"На региональной конференции присутствовал представитель горизбиркома, который сообщил, что замечаний не имеет. Сегодня же Брагин подал документы в городскую избирательную комиссию", - цитирует ТАСС сообщение от пресс-службы политической организации, которую представляет политик.

Кандидату 35 лет, он состоит в муниципальном совете МО "Ульянка".

Подробное интервью с Павлом Брагиным, посвященное его губернаторским амбициям, читайте на ЗАКС.Ру.

Губернаторские выборы пройдут в три дня: они будут длиться с 6 по 8 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру